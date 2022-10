Da diverso tempo, Sony sembra incredibilmente esposta ai leak e alle fughe di informazioni. Prima è toccato a The Last of Us, successivamente invece a God of War Ragnarok. Secondo alcuni insider vicini al colosso nipponico, in PlayStation ci sarebbe dunque un problema di sicurezza, che parrebbe confermato da Sal Romano, gestore del sito Gematsu, che ha letteralmente sganciato una bomba di dimensioni enormi.

Secondo quanto riportato da Romano, online starebbe circolando un documento con diversi giochi ancora non annunciati da parte di Sony. Tra questi titoli ci sarebbero anche la remastered di Horizon Zero Dawn e un nuovo progetto multiplayer ambientato nello stesso universo. I due giochi sono stati protagonisti di alcuni leak nel corso della notte italiana, ma ovviamente non sono ancora stati confermati.

“Un documento contenente alcuni progetti di PlayStation è stato di recente condiviso con Gematsu. Siamo riusciti a verificarne l’autenticità in maniera indipendente”, si legge nel testo dell’articolo pubblicato nel corso delle ultime ore. Il documento sarebbe dunque vero e ci sarebbe anche una prova piuttosto forte, ovvero la presenza dei due giochi di Horizon, che oggi sono stati oggetto proprio di alcuni leak anche da fonti autorevoli.

Gematsu says there's a document floating around with several announced and unannounced SIE Projects on it pic.twitter.com/pdcjjnkYoK — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 3, 2022

In questo momento entriamo in territori ancora sconosciuti. Non sappiamo il perché questo documento sia stato condiviso con più fonti, né siamo a conoscenza del contenuto. Nel corso degli ultimi mesi si è molto parlato di un computer contenente alcuni materiali di PlayStation, finito nelle mani di alcuni estranei. Al momento quasi nessuno è in grado di identificare la fonte del documento e non sappiamo se arrivi da hard disk o da una talpa in Sony. Come di consueto vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze e attendere eventuali mosse di Sony per contrastare questa fuga di informazioni, che rischia seriamente di diventare incontrollabile a livello planetario.