PlayStation, il nuovo update dello store è perfetto per i videogiocatori più parsimoniosi

Sony ha deciso di aggiornare lo store di PlayStation, introducendo quella che è sicuramente una delle feature più interessanti e già implementati da diverse realtà, soprattutto su PC. Il colosso nipponico ha infatti deciso di inserire, per la prima volta in assoluto, una funzione di whislist con una novità per quanto riguarda l’acquisto dei videogiochi in digitale.

Oltre alla possibilità di mettere in wishlist i videogiochi, infatti, il PlayStation Store ora segnalerà, tramite una semplice notifica di sistema, quando un titolo della lista desideri sarà in saldo. Questo significa, per esempio, che non appena partiranno gli sconti d’autunno, d’estate o d’inverno e un vostro titolo è presente all’interno della wishlist, il sistema vi notificherà automaticamente il tutto, un po’ come accade già ad esempio su PC con il client di Valve, ovvero Steam.

Questa nuova feature era sicuramente una delle più importanti assenti da parte di PlayStation. Ed è anche progettata decisamente bene, poiché permette di essere utilizzata anche da mobile. Nell’ultimo anno Sony ha infatti rimodernato la sua app, che ora prevede un accesso diretto al suo negozio digitale. Attivando le notifiche push (questo vale anche per la console), il sistema informerà immediatamente chiunque abbia una whislist attiva, anche non fisicamente davanti alla console, permettendo così ai giocatori di poter ricevere immediatamente la notifica dell’offerta.

Stay up-to-date with PS Store offers:

☑️ Add games to your PS Store Wishlist

☑️ Enable push notifications for Wishlist Updates on PS App or PS5 console

☑️ Get notified when it's time to save pic.twitter.com/Qk72XXWF7K — PlayStation (@PlayStation) November 10, 2021

Si tratta, ovviamente, di un sistema studiato da PlayStation per permettere ai giocatori di essere notificati e cercare di spingere le vendite. Nonostante ciò si tratta di un update decisamente utile, considerando che molto spesso i saldi includono centinaia di titoli ed è davvero difficile capire se un prodotto desiderato è effettivamente in sconto oppure no. L’aggiornamento dello store è completamente automatico, dunque non c’è bisogno di far partire nulla: basterà avviare l’app dedicata da console (o mobile) per poter usufruire subito della nuova feature.