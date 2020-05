Playstation Network: vari giochi stanno sparendo dagli account

L’avvento del digitale, tra Playstation Network, Xbox Live e Steam, è stato indubbiamente uno dei momenti più importanti che abbiano caratterizzato l’industria del gaming, un nuovo modo di acquistare prodotti che sta radicalmente cambiando le usanze del popolo videoludico, con effetti di un certo peso anche per famose catene quali GameStop. Il crollo delle vendite fisiche in favore del digitale è un fenomeno purtroppo inesorabile e che continuerà a farsi sempre più pressante anche nel corso di tutto il ciclo vitale di PlayStation 5 e Xbox Series X, ma ciò non significherà certo che tutti i problemi del caso verranno meno.

Per anni si è infatti discusso della “pericolosità” nell’acquisto del digital – tra le cui perplessità figura in particolare il rischio di perdere tutti i prodotti comprati nel caso in cui il servizio di riferimento venga a mancare per un qualsivoglia motivo -, e in un certo senso potremmo dire che oggi, per molti, questo rischio si sia infine concretizzato in una dura realtà, per quanto il tutto sia probabilmente riconducibile a un bug. Andando più nello specifico, infatti, nel corso di queste ultime ore numerosissimi utenti da ogni parte del mondo hanno invaso Reddit e Twitter per mettere in mostra dei codici di errore – il CE-72738-4 e il CE-42739-5 – legati alle licenze di prodotti acquistati digitalmente sul Playstation Network.

Molti titoli acquistati in digitale sono così divenuti inutilizzabili, ma non mancano neanche giocatori che denunciano la totale scomparsa di ogni prodotto acquistato sul Playstation Store nel corso degli anni, evento che ha fatto scoppiare un palpabile e comprensibile panico generale. La situazione è alquanto confusa visto che ad alcuni tutto è tornato alla normalità automaticamente mentre altri hanno dovuto ripristinare le proprie licenze. Svariati giocatori sembrano aver risolto eseguendo alcune azioni specifiche che vi riportiamo qui di seguito:

Accedere al vostro account Playstation Network

Dalla schermata della Home, andare in Impostazioni – Gestione Account e selezionare Ripristina Licenze

Se invece il problema dovesse essere legato ad add-on e DLC, dovrete fare anche questo:

Entrare nella vostra Raccolta e nella sezione “Acquistati” selezionare il gioco comprato ed i relativi contenuti aggiuntivi

Per il momento, comunque, Sony non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla questione, ma è molto probabile che il tutto possa essere legato a un qualche bug di sistema che (speriamo) verrà risolto nel corso delle prossime ore. Indipendentemente da tutto, sarà interessante vedere se problematiche di questo tipo verranno meno nel momento in cui il mercato sarà quasi interamente comandato dal digital. Noi, volendo offrire la nostra umile opinione, ne dubitiamo fortemente.