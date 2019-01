PlayStation Plus vs Games With Gold gennaio 2019

È stato un anno importante quello appena trascorso per il mondo dei videogiochi e questo 2019 non sarà da meno. Microsoft, Sony e Nintendo hanno ormai saturato un mercato che offre sempre il massimo su ogni piattaforma e in ogni genere, ma c’è una legge che rimarrà per sempre immutata: con l’avanzare della tecnologia vengono incrementate le possibilità di esplorare territori ancora inesplorati.

Anche se il debutto della prossima generazione di console è ancora lontano, PS5 e Xbox Scarlett stanno già facendo discutere intere community di appassionati, con congetture su probabili cross-play tra le due piattaforme e molto altro che non potrete mai perdere monitorando le nostre pagine di Game Division.

Come avrete visto nella precedente e ultima puntata di questa rubrica del 2018, il verdetto annuale si è espresso con un incredibile pareggio dei due servizi in abbonamento, ma con l’anno nuovo si volta pagina e si sa che… chi ben incomincia è già a metà dell’opera. Chi avrà l’offerta migliore di questo freddo gennaio?