PlayStation Store si starebbe preparando a cambiare faccia

Secondo quanto trapela nel web, un nuovo brevetto di Sony illustrerebbe un restyle del PlayStation Store. L’azienda starebbe cercando di ristrutturare il layout del suo shop principale con pagine più dinamiche e immersive per cercare di focalizzare l’attenzione sul ciclo vitale dei videogiochi.

Come individuato da OP Attack, il brevetto era stato depositato a maggio, proprio nel periodo in cui lo Store era stato accusato di monopolio. Tale brevetto tuttavia sarebbe stato reso pubblico solo un paio di giorni fa. Tale documento descrive pagine in continua evoluzione che visualizzano informazioni basate sul contesto e sulle ricerche dell’utente, una dinamicità che tornerebbe sicuramente user-friendly per gli utenti del PlayStation Store. Di seguito, riportiamo la descrizione del brevetto tradotta.

“Le tecniche per fornire informazioni e funzionalità basate sul ciclo di vita di un videogioco e sul contesto dell’utente sono descritte. In un esempio, un sistema informatico presenta una pagina come un’unica interfaccia utente con informazioni e funzionalità associate a un videogioco. La pagina è generata sulla base di un layout che è specifico per una fase del ciclo di vita del videogioco. La pagina è anche personalizzata in base a un contesto dell’utente del videogioco. La pagina è accessibile all’utente attraverso diverse fasi del ciclo di vita del videogioco. Il sistema informatico aggiorna la fase attraverso le diverse fasi e in base alle modifiche del contesto dell’utente, in modo che la pagina presenti le informazioni e le funzionalità più rilevanti e necessarie in qualsiasi momento.”

Il brevetto prosegue descrivendo un metodo di selezione dei link da parte dell’utente che sarebbe in grado di lanciare il gioco e contemporaneamente presentare del contenuto extra all’interno di una finestra di gioco. In base a ciò che gli utenti cercano, insomma, il sistema potrebbe anche presentare informazioni pertinenti alla ricerca all’interno della suddetta finestra. Non sappiamo quando e se questi cambiamenti di interfaccia verranno implementati nel PlayStation Store, nel frattempo aspettiamo informazioni dai prossimi giochi gratis del PlayStation Plus.