PlayStation VR aprile 2019: tutti i giochi in uscita

Aprile 2019 si prospetta un grande mese per PlayStation VR: scopriamo insieme quali sono i titoli più interessanti per la realtà virtuale di PS4!

Il mese è appena iniziato e, ammesso si riesca a sopravvivere ai pesci d’aprile, si prospetta carico di sorprese interessanti. Gennaio, febbraio e marzo hanno saputo darci grandi titoli per PC e console, ma ora è tempo di pensare un po’ anche alla realtà virtuale. Dopo aver scoperto quali sono i migliori videogiochi per PC, PS4 e Xbox One di aprile 2019, vediamo ora cosa ha in serbo per noi PlayStation VR.

I nomi ufficialmente confermati sono molteplici e interessanti: Falcon Age, Ghost Giant, Tables of Tales, Immortal Legacy e Jupiter & Mars. Si tratta di un pacchetto molto vario che potrà soddisfare tutti i palati in cerca di un nuovo gioco PlayStation VR per questo aprile 2019. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere su ogni singolo titolo.

Falcon Age (09 aprile)

Falcon Age è un’avventura d’azione in prima persona per giocatore singolo. Nei panni di Ara dovremo imparare a cacciare, raccogliere oggetti e combattere: il nostro vero obbiettivo è di riappropriarci delle nostre radici culturali, riscoprendo la perduta arte della falconeria, così da opporci a dei colonizzatori tecnologicamente più avanzati. Falcon Age sarà disponibile dal 9 aprile su PlayStation 4 con supporto opzionale a PlayStation VR.

Ghost Giant (16 aprile)

Ghost Giant è il nuovo gioco di Zoink Games, creatori di Stick It to the Man!, Fe e Flipping Death. Si tratta di un puzzle/adventure nel quale interpretiamo il ruolo di un’entità invisibile che deve proteggere Louis, un ragazzino. Solo il giovane potrà vederci e noi lo aiuteremo a esplorare il mondo, aprendo porte, sbirciando dalle finestre e alleviando il suo grande senso di solitudine. Ghost Giant sarà disponibile a partire dal 16 aprile.

Tables of Tales: The Crooked Crown (16 aprile)

Tables of Tales: The Crooked Crown è un gioco di ruolo nel quale prendiamo il controllo di un gruppo di quattro avventurieri, in un formato da gioco da tavolo. In questo caso, però, parliamo letteralmente: infatti, grazie al PS VR, un tavolo magico prenderà vita di fronte a noi, creando scenari di varia natura. Dovremo guidare il gruppo tramite scontri a turni tattici e lanci di dado, tutto in prima persona. Tables of Tales: The Crooked Crown sarà disponibile a partire dal 16 aprile.

Immortal Legacy: The Jade Cipher (17 aprile)

Immortal Legacy: The Jade Cipher è un action/adventure horror. Si tratta di un mix di combattimenti, esplorazione ed enigmi, il tutto pensato per mantenere il giocatore con il fiato sospeso. L’ispirazione alla base del gioco è una leggenda cinese, ma rivisitata in chiave moderna. Controlleremo Tyre, un ex-soldato delle forse speciali, che cerca di scoprire cosa è successo alla madre, da poco morta in circostanze misteriose. Immortal Legacy: The Jade Cipher sarà disponibile a partire dal 17 aprile.

Jupiter & Mars (17 aprile)

Jupiter & Mars è un’avventura puzzle nel quale il giocatore controlla Jupiter, un delfino con capacità di ecolocalizzazione superiore alla norma. Insieme a Mars, gestito dall’IA, si dovrà viaggiare all’interno di un grande mondo marino per disabilitare una serie di macchinari che danneggiano l’ecosistema subacqueo, incontrando varie creature misteriose. Si tratta di un gioco creato in collaborazione con le organizzazioni SeaLegacy e The Ocean Foundation. Jupiter & Mars sarà disponibile a partire dal 17 aprile in formato PlayStation VR.

PlayStation VR aprile 2019: tutti i giochi in uscita

Con questo si conclude la nostra lista dei titoli più interessanti per PlayStation VR in uscita ad aprile 2019. Diteci, quali di questi vi intrigano? Per questo mese vi dedicherete esclusivamente alla realtà virtuale, oppure avrete modo di andare sul classico?