Dopo quasi un anno esatto dall’annuncio dell’acquisizione di Activision, Blizzard e King da parte di Microsoft, non possiamo ancora dire con certezza se questo affare andrà a concludersi positivamente o meno. Nei mesi se n’è parlato in lungo e in largo, e ora che la questione sta passando per le mani dei vari enti regolatori mondiali escono sempre nuovi risvolti inaspettati. In tutto ciò Phil Spencer ha parlato molto della questione; e giusto di recente ha voluto dire due parole anche sul comportamento di PlayStation verso questa acquisizione.

Il CEO di Microsoft Gaming è stato ospite nella nuova puntata del podcast Second Request, per parlare di quello che sarà il futuro di Xbox. Ovviamente, in un momento del genere, è impossibile non toccare l’argomento Activision, Blizzard dato che si tratta di uno degli affari più grandi ed importanti che abbiano mai scosso tutta l’industria videoludica. Anche in questo caso uno dei temi riguardava Sony, quella che è di fatto la compagnia più contraria verso l’acquisizione.

“Sony sta cercando di proteggere il suo dominio console. Il modo in cui crescono è quello di rendere Xbox sempre più piccola. Sony ha una visione del settore molto diversa dalla nostra. Non rilasciano tutti i loro giochi direttamente al lancio anche su PC, non li aggiungono nemmeno nel loro abbonamento al day one”, ha dichiarato Phil Spencer durante la chiacchierata, sottolineando le sostanziali differenze di vedute che hanno i due colossi del videogioco.

Una diatriba delicata quella tra Xbox e PlayStation, e che non sembra trovare alcun tipo di sbocco cooperativo per far si che l’affare Activision Blizzard possa terminare in tempi brevi. In tutto questo Microsoft e Nintendo sono riuscite a trovare un accordo per far uscire i nuovi Call of Duty su console Nintendo per i prossimo dieci anni.

