Pokémon Diamante e Perla Remake sono realtà! Ecco il trailer d’annuncio

Il nuovo Pokémon Presents si è fatto attendere, ma finalmente gli appassionati del brand con le creature collezionabili hanno ricevuto gli ultimi aggiornamenti sui prossimi giochi in uscita. I rumor di questi ultimi mesi si sono concentrati solamente su un unico desiderio: quello di vedere l’annuncio ufficiale di Pokémon Diamante e Perla Remake. È quindi davvero giunto il momento di tornare a vivere la quarta generazione Pokémon all’interno di una Sinnoh rivisitata? Ecco quanto è stato svelato qualche istante fa durante l’ultimo evento digitale dedicato al 25esimo anniversario di Pokémon.

Pokémon Diamante e Perla Remake si mostrano per la prima volta in assoluto con un trailer di presentazione che ci rivelano anche i nuovi nomi dei titoli: Diamante Brillane e Perla Scintillante. La prima cosa che volge all’occhio è il lato artistico, che propone dei personaggi più in stile chibi piuttosto che in versione Spada e Scudo. A differenza dei titoli ambientati a Galar, torna anche una struttura di gioco legata alle griglie; un po’ come già accaduto nei remake di Rosso e Blu in Let’s Go Pikachu e Eevee.

Il filmato di annuncio di Pokémon Diamante Brillante e Perla Scintillante ci mostra anche i combattimenti, che restano molto similari a quelli che abbiamo imparato a conoscere in Spada e Scudo. Anche gli incontri con i Pokémon nell’overworld saranno randomici, con nessuna creatura collezionabile che sarà visibile in tempo reale all’interno dei vari percorsi.

Il Pokémon Presents ci ha mostrato diversi annunci dedicati al 25esimo anniversario del franchise di successo di The Pokémon Company. Tra queste novità spiccano senza alcun dubbio i nuovi titoli sopracitati, che arriveranno nel corso di quest’anno su Nintendo Switch, mentre Pokémon Legend Arceus, nuovo capitolo inedito arriverà nel corso del 2022. Ora non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere una panoramica ancora più completa su questi nuovi progetti dedicati al sempre più vasto mondo Pokémon. Cosa ne pensate dell’annuncio di Pokémon Diamante Brillante e Perla Scintillante? Qual è stata la novità che vi ha colpito di più di questo nuovo Pokémon Presents? Fatecelo sapere lasciandoci un commento nella sezione dedicata qua sotto.