Pokémon GO ha guadagnato quasi 800 milioni di dollari nel 2018

Pokémon GO è stato uno dei più grandi successi mobile degli ultimi anni ma non è un segreto che, dopo un primo periodo costantemente in cima a tutte le classifiche, il titolo Niantic abbia faticato a mantenere alto l’interesse dei giocatori. Il 2018, però, è stato l’anno della ripresa e i numeri lo dimostrano ampiamente.

Pokémon GO ha ricavato 795 milioni di dollari, basandoci sui dati riportati da Sensor Tower. Ovviamente, questo è stato possibile grazie ai costanti aggiornamenti. L’aggiunta di nuovi Pokémon, degli scambi, nuove funzioni per gli amici e la community e, tra le ultime aggiunte, le battaglie PvP hanno aiutato l’opera a raggiungere un ricavo totale di 2.2 miliardi di dollari, il tutto nell’arco di circa due anni e mezzo.

Per quanto riguardo il 2018, 262 milioni (ovvero circa un terzo) sono arrivati dagli Stati Uniti, 239 milioni dal Giappone: il resto del mondo si è diviso il rimanente. Il mese di dicembre ha segnato i numeri migliori, con un ricavo di 75 milioni rispetto ai 57 del dicembre 2017. Pokémon GO è disponibile per iOS e Android. Voi ci state giocando?