Pokémon: Let’s Go! Guida: dove trovare le forme Alola

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! ci permettono di tornare nell’amata regione Kanto, ma al tempo stesso non rinunciano ad alcune novità introdotte con i capitoli più recenti della serie Game Freak. Tra queste, ci sono le versioni Alola apparse in Sole e Luna. In questa nostra guida vi spieghiamo dove trovarle.

In generale, potete trasferire una versione Alola da Pokémon Go al gioco su Nintendo Switch: se non sapete come fare, ve lo spieghiamo noi qui. Un altro metodo, che vi illustriamo ora, consiste nel trovare degli specifici allenatori all’interno del mondo e scambiare la versione Kanto con la controparte Alola.

Vediamo tramite un comodo elenco dove trovarle tutte:

Rattata : nel PokéCenter di Celestopoli

: nel PokéCenter di Celestopoli Raticate : solo tramite evoluzione

: solo tramite evoluzione Raichu : nel PokéCenter di Zafferanopoli

: nel PokéCenter di Zafferanopoli Sandshrew : nel PokéCenter di Azzurropoli (solo in Pokémon: Let’s Go, Pikachu!)

: nel PokéCenter di Azzurropoli (solo in Pokémon: Let’s Go, Pikachu!) Sandslash : solo tramite evoluzione

: solo tramite evoluzione Vulpix : nel PokéCenter di Azzurropoli (solo in Pokémon: Let’s Go, Eevee!)

: nel PokéCenter di Azzurropoli (solo in Pokémon: Let’s Go, Eevee!) Ninetales : solo tramite evoluzione

: solo tramite evoluzione Diglett : nel PokéCenter di Lavandonia

: nel PokéCenter di Lavandonia Dugtrio : solo tramite evoluzione



: solo tramite evoluzione Meowth : nel PokéCenter dell’Isola Cannella (solo in Pokémon: Let’s Go, Eevee!)

: nel PokéCenter dell’Isola Cannella (solo in Pokémon: Let’s Go, Eevee!) Persian : solo tramite evoluzione

: solo tramite evoluzione Geodude : nel PokéCenter di Aranciopoli

: nel PokéCenter di Aranciopoli Graveler : solo tramite evoluzione

: solo tramite evoluzione Golem : solo tramite evoluzione

: solo tramite evoluzione Grimer : nel PokéCenter dell’Isola Cannella (solo in Pokémon: Let’s Go, Pikachu!)

: nel PokéCenter dell’Isola Cannella (solo in Pokémon: Let’s Go, Pikachu!) Muk : solo tramite evoluzione

: solo tramite evoluzione Exeggutor : nel PokéCenter dell’Altopiano Blu

: nel PokéCenter dell’Altopiano Blu Marowak: nel PokéCenter di Fucsiapoli

Con questo si conclude la nostra guida alle forme Alola disponibili in Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! Diteci: qual è il vostro preferito tra questi? Formerete una squadra a tema Alola?