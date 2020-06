Pokémon Let’s Go Jotho sarà il prossimo grande gioco Pokémon?

Se nella giornata di ieri abbiamo potuto assistere alla presentazione di una manciata di nuovi titoli dedicati al brand di Pokémon, la trasmissione si è conclusa con la promessa di un nuovo grande annuncio atteso per il prossimo 24 giugno. È bastato poco, l’accenno da parte di Tsunekazu Ishihara a un nuovo grosso titolo in lavorazione per far innalzare le aspettative agli appassionati del brand. Il CEO di The Pokémon Company però, ci ha voluto lasciare sulle spine, senza dare alcun indizio a riguardo; anche se gli appassionati pensano proprio che si tratti di Pokémon Let’s Go Jotho.

C’è però chi sta già volando alto con le speculazioni e se un nuovo titolo di nona generazione sembra praticamente impossibile, dato che Spada e Scudo sono usciti nemmeno un anno fa, i pensieri degli allenatori di tutto il mondo si stanno soffermando su un possibile remake di una delle generazioni Pokémon del passato. Ovviamente ognuno di noi ha la sua gen preferita sulla quale puntare, e sperare, ma stando ad alcuni indizi scovati all’interno della trasmissione, alcuni utenti hanno elaborato una teoria alquanto interessante.

Can you hint a bit harder at Let's Go Johto? pic.twitter.com/Dv9oYHnONm — wartab (@wartabPSR) June 17, 2020

Uno di questi utenti, conosciuto su Twitter con il nick di “wartab” ha fatto notare come nello sfondo della postazione di Ishihara siano stati posizionati diversi Pokémon provenienti proprio dalla regione di Jotho e dalla seconda generazione. Questo ha subito fatto pensare che mercoledì prossimo potremmo assistere all’annuncio di Pokémon Let’s Go Jotho, ma non è tutto. Successivamente, anche il compositore Shota Kageyama ha condiviso un post su Twitter riguardante il prossimo grande annuncio targato Pokémon. Kageyama è colui che ha curato le colonne sonore di titoli come: Pokémon Heart Gold e Soul Silver, Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alfa e infine Pokémon Let’s Go Pikachu e Eevee.

Ovviamente al momento parliamo solo di speculazioni, ma è probabile che questi indizi possano essere presi come una prova dell’imminente ritorno nella regione di Jotho. Che il prossimo grande titolo del brand sia proprio Pokémon Let’s Go Jotho?