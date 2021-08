Pokémon Presents: annunciato il nuovo evento, data e orario

Con il Pokémon Presents dello scorso febbraio abbiamo assistito alla presentazione non solo dei tanto richiesti remake di Pokémon Diamante e Perla, ma abbiamo avuto anche la piacevole sorpresa di Leggende Pokémon Arceus; un nuovo titolo Pokémon con struttura open world che ha già attirato le attenzioni di molti fan. Ora, The Pokémon Company ha annunciato un prossimo evento in cui verranno mostrate le ultime novità dal mondo delle creature collezionabili del mondo Pokémon.

L’annuncio è arrivato qualche istante fa sui canali social ufficiali di The Pokémon Company, laddove è stato dichiarato che il prossimo 18 agosto andrà in onda un nuovo Pokémon Presents, uno show digitale in cui assisteremo a tutta una serie di nuovi annunci legati a questo brand videoludico. La trasmissione avrà la durata di 28 minuti, quindi ci aspettiamo di ricevere parecchie informazioni riguardo ai titoli già annunciati e magari qualche sorpresa.

Oltre a queste prime informazioni preliminari, sappiamo che il nuovo Pokémon Presents includerà nuovi dettagli su quelli che attualmente sono i due giochi di punta della saga; ovvero i remake di Pokémon Diamante e Perla e il nuovo Leggende Pokémon Arceus. Di sicuro l’attenzione è maggiore proprio su quest’ultimo titolo in arrivo, anche perchè si sta dimostrando un qualcosa di diverso rispetto a quanto Game Freak ha fatto negli ultimi anni con questo brand.

Unbelievers, thanks. Oh yeah. It's gonna be 28 minutes of Presents.

Quella che abbiamo ricevuto questo pomeriggio è davvero un’ottima notizia, e noi non vediamo l’ora di poter assistere a questo nuovo Pokémon Presents che, speriamo, possa diventare uno degli eventi di presentazioni più entusiasmanti per quanto riguarda il franchise di Pokémon. Cosa vi aspettate dalle nuove informazioni Pokémon in arrivo? Vi aspettate qualche sorpresa dal prossimo evento?