In questi giorni si è parlato moltissimo dei nuovi Pokémon Scarlatto e Violetto, sia in termini positivi, ma anche in termini parecchio negativi. La community, da sempre molto affezionata al franchise di Game Freak, si sta cominciando a dividere sempre più nettamente con ogni iterazione del franchise, ma coi nuovi Scarlatto e Violetto la divisione è più forte che in passato. Nonostante le tante critiche, però, i giochi Pokémon di nona generazione sono tutt’altro che un flop e hanno venduto benissimo in tempi ristrettissimi.

A parlare chiaro sono i primi dati di vendita ufficiali, i quali sottolineano come Pokémon Scarlatto e Violetto (li potete acquistare su Amazon) siano riusciti ad abbattere un record in solamente tre giorni dal lancio. Non solo i nuovi giochi Pokémon sono riusciti a vendere la bellezza di 10 milioni di copie in tutto il mondo in tre giorni, ma sono diventati anche i soli giochi che sono riusciti a ottenere questo tipo di risultato su una console Nintendo.

Prima di Pokémon Scarlatto e Violetto nessuno era stato in grado di vendere così tante copie in così poco tempo su una piattaforma Nintendo. Questi dati dicono molto di come, nonostante le tantissime ed aspre critiche da parte di molti appassionati, siano ancora numerosissimi i giocatori che hanno voglia di perdersi in questi mondi virtuali pieni di creature collezionabili tutte da scoprire e, per l’appunto, collezionarle.

Questo però non va a giustificare un comparto tecnico presente nei due giochi molto carente, e anche i molteplici bug, alcuni di essi alquanto strambi e divertenti, lasciano un segno non proprio piacevole sulle nuove iterazioni della saga di Game Freak. I numeri positivi nelle vendite rimangono, come restano anche le varie problematiche. Insomma, probabilmente mai prima d’ora nella serie dovremmo cercare la verità su questi titoli nel mezzo.

