C’era una volta l’eliminamosse, uno degli NPC più importanti di tutto l’universo Pokémon; c’era una volta perché oggi, in Pokemon Scarlatto e Violetto non c’è più. L’ultimo capitolo della saga di Pokémon, il primo davvero open world, ha portato diverse novità all’interno della formula di gioco e tra nuovi pokémon, leggendari motocicletta e tanti problemi tecnici troviamo anche dei miglioramenti in termini di semplice quality of life. Apprendere nuovamente le mosse dimenticate in Pokémon Scarlatto e Violetto non prevede più ‘interazione con il buon vecchio NPC Eliminamosse quanto più delle semplice navigazione nel menu di gioco.

Andiamo quindi a scoprire come si fa a far apprendere le vecchie mosse ai nostri Pokémon, così da poter potenziare al meglio la propria evoluzione di Eevee o il proprio leggendario.

Vi serve una mano per procedere nel gioco? Venite a scoprire la nostra guida completa di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Come apprendere nuovamente le mosse dimenticate in Scarlatto e Violetto

Durante il percorso di crescita di un pokémon è sostanzialmente normale fargli dimenticare delle mosse in favore di altre, specie se si ha l’intenzione di approcciarsi all’universo competitivo. Nei vecchi capitoli l’eliminazione di mosse in favore di altre era legata all’interazione con un particolare NPC mentre in Scarlatto e Violetto si è scelto di seguire una linea di pensiero più snella.

Per prima cosa è necessario premere il tasto X per aprire l’apposito menu e selezionare il pokémon di cui voler cambiare il parco mosse. A questo punto premendo A è possibile far comparire un menu a tendina con dentro 4 voci diverse:

Ricorda mosse

Dimentica una mossa

Usa una TM per imparare una nuova mossa

Esci

A questo punto è molto facile: avendo uno slot libero nel parco mosse del pokémon basta fare clic su Ricorda Mosse per scegliere da una lunga lista la tecnica che si preferisce. Questa innovazione, portata per prima nella saga da Leggende Pokèmon: Arceus, è particolarmente conveniente specie in relazione alla presenza dell’auto battle all’interno del gioco.