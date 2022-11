Che ci si trovi a Kanto, Johto o Paldea c’è sempre un pokémon capace di dare il filo da torcere a Pikachu se pensiamo al concetto di simbolo del brand e questo Pokémon è Eevee. Eevee è presente anche in Scarlatto e Violetto e con lui tutte le varie evoluzioni ad esso collegate (ne abbiamo parlato più nello specifico qui). In questa guida vedremo però dove trovare Eevee in Pokémon Scarlatto e Violetto visto che le statistiche di spawn del pokémon sono piuttosto basse.

Dove trovare Eevee in Pokemon Scarlatto e Violetto

Eevee può essere trovato in 3 diversi luoghi della mappa di Paldea:

Mesapoli: la strada che porta verso la lega pokémon, a nord-ovest della città di Mesapoli

la strada che porta verso la lega pokémon, a nord-ovest della città di Mesapoli Molducia: nella zona ad ovest della città di Molducia

nella zona ad ovest della città di Molducia Medali: nella zona nord-ovest della città di Medali

In tutte e tre le occasioni lo spawn rate del pokèmon, come dicevamo, non sarà particolarmente generoso nei confronti del giocatore. Eevee è un pokémon raro da trovare e pertanto non sarà facile metterci le mani sopra.

Ogni area, tra le altre cose, presenta degli Eevee a livelli diversi:

Mesapoli : intorno al livello 7

: intorno al livello 7 Molducia : intorno al livello 10

: intorno al livello 10 Medali: intorno al livello 30

Per la nostra esperienza il luogo migliore dove poter catturare questo simpatico pokémon è la zona a nord-ovest di Medali. Per massimizzare il numero di Eevee trovati è necessario non allontanarsi troppo dal centro della città, bensì stare a ridosso dei suoi bordi. Con un po’ di fortuna è possibile trovare singoli Eevee di livello 30 da catturare. In caso di giri infruttuosi basterà volare verso un altra città e tornare per far ricaricare l’area e far ricominciare gli spawn.

Un metodo alternativo per ottenere degli Eevee all’interno di Pokemon Scarlatto e Violetto

Non avete avuto fortuna con lo spawn rate dei pokémon e non sapete come fare? Se avete almeno un’evoluzione di Eevee o una qualsiasi delle altre sue evoluzioni, potete approfittarne per farlo accoppiare con un Ditto. Le uova risultanti da questo processo, quando schiuse, faranno nascere un nuovo cucciolo di Eevee, pronto per essere fatto evolvere in qualcosa di più interessante.