Pokémon Scarlatto (che potete acquistare su Amazon) non è certamente entrato nella storia come uno dei migliori capitoli della serie. Nonostante l’altissimo numero di pre-ordini ricevuti dal gioco, infatti, molti fan sono rimasti delusi da un comparto tecnico piuttosto instabile che rende il titolo di Game Freak, per Nintendo Switch, a tratti ingiocabile. Spesso, in questi casi, la reazione dei giocatori è manifestare disappunto tramite recensioni negative e sperare che lo studio di sviluppo risolva i problemi con una patch il prima possibile. Tuttavia, un utente su Reddit si è spinto oltre e ha messo in atto una vera e propria chiamata alle armi per tutti coloro che si sono trovati nella sua situazione.

L’utente, noto come u/sellouthipster, ha infatti ottenuto un rimborso da parte degli sviluppatori per la sua deludente esperienza con Pokémon Scarlatto. L’utente, in un lungo post, ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a questa decisione, riportando anche tutti i passaggi necessari per ottenere questo rimborso e il messaggio che ha inviato a Nintendo. La procedura è andata a buon fine e l’utente è tornato in possesso della cifra sborsata per il preordine.

Per ottenere il rimborso da parte di Nintendo, u/sellouthipster ha contattato il servizio clienti dell’azienda, sul sito ufficiale. Dopo aver avviato la chat, l’utente ha seguito una serie di semplici passaggi per arrivare alla sezione rimborsi: Nintendo Switch > Downloads & Contenuti Digitali > Nintendo eShop > Rimborsi. Fatto questo, ha scritto un breve messaggio per spiegare al supporto che la sua esperienza con Pokémon Scarlatto non è stata soddisfacente e che “non immagina di potersi divertire con un titolo lanciato in simili condizioni”.

Dopo aver fornito al customer service i dati del suo account e il seriale della sua Switch, la risposta del servizio clienti è stata positiva e il giocatore ha ricevuto un rimborso. Ovviamente, Nintendo ha provveduto a rimuovere il gioco dall’account in questione prima di erogare la somma. L’utente ha concluso il suo post invitando tutti i giocatori scontenti con Pokémon Scarlatto ad attuare la stessa iniziativa e chiedere il rimborso. Sicuramente è una misura radicale ma efficace per far capire al team di sviluppo quanti giocatori non sono soddisfatti del loro operato.