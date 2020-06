Pokémon Spada e Scudo: annunciata la data di uscita del primo DLC

Come anticipato solamente qualche giorno fa da Nintendo e The Pokémon Company, questo pomeriggio abbiamo finalmente avuto l’occasione di scoprire qualche dettaglio in più sui DLC per i titoli di ottava generazione Pokémon Spada e Scudo sviluppati da Game Freak. Nonostante un inizio anno decisamente magro di uscite, finalmente la console ibrida Nintendo Switch sta per ingranare con nuove uscite.

Il trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale si apre mostrandoci un pò di nuove ambienatzioni, Pokémon, raid e versioni Gigamax che saranno presenti all’interno di entrambi i DLC L’Isola Solitaria dell’Armatura e Le Terre Innevate della Corona. In conclusione del video è apparsa infine la data dui lancio del primo DLC, che verrà rilasciato il prossimo 17 giugno, con i preordini che sono già aperti da questo momento.

Dopo l’annuncio della data di rilascio, vengono mostrati anche quelli che sono gli oggetti estetici bonus che verranno resi disponibili a tutti i giopcatori che decideranno di prenotare il Pass Espansione. Vi ricordiamo che i DLC sono entrambi compresi all’interno del Pass Espansione per tutti i posessori di entrambe le versioni dell’ottava generazione Pokémon Spada e Scudo.

Ci siamo quindi, il primo DLC per Pokémon Spada e Scudo chiamato L’Isola Solitaria dell’Armatura esordirà il prossimo 17 giugno, ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch. Manca ancora la data di uscita del secondo DLC Le Terre Innevate della Corona, ma stando a ciò che aveva dichiarato in passato Game Freak questo contenuto dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Cosa ne pensate delle ultime informazioni rilasciate sui nuovi contenuti post lancio per l’ottava generazione Pokémon?