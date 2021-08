Pokémon, un giocatore scopre un piccolo segreto dopo ben 15 anni

Ci sono giocatori che sono presi cosi tanto dal loro titolo preferito che non smettono di giocarlo per nessun motivo al mondo e di conseguenza nella maggior parte dei casi sono proprio loro a scoprire i segreti più nascosti dei titoli che tanto amamiamo. É proprio questo il caso di un utente di Reddit che dopo ben 15 anni ha scoperto un piccolo trucco per gli originali Pokémon Diamante e Perla. Nello specifico questo piccolo segreto nascosto riguarderebbe le biciclette e il modo in cui si possono pedalare.

Sembra infatti che sia possibile accedervi molto prima, rispetto al momento in cui ce ne viene consegnata una personale. In alcune città della regione di Sinnoh sono infatti presenti delle “decorazioni” particolari, ovvero degli stalli per bici. Sembrerebbero solo elementi di decorazione ma per qualche strano motivi alcune di esse sono interagibili e il messaggio che viene fuori ha lasciato un attimo interdetto l’utente di Reddit che ha postato la sua foto sul noto sito.

Il post che potete vedere in basso, è abbastanza esplicativo e si tratta semplicemente di qualcosa che non era mai stato portato alla luce e che ovviamente cambia alcuni modi di attraversare alcuni percorsi. Ovviamente bisogna anche capire se si tratta solo di un bug rimasto poi irrisolto, ma c’è da dire che molti commenti di utenti, trovano questa scoperta abbastanza strana. Difatti dopo 15 anni, aver scoperto questo piccolo particolare è abbastanza strano. Eppure bastava soltanto essere un po’ più curiosi. Potete provare a Giubilopoli!

In questo momento siamo invece in attesa dei remake di Pokémon di quarta generazione, ma soprattutto per quello che sarà la prossima grande avventura di Leggende Pokémon Arceus che rappresenta la vera e propria novità nel brand dei mostriciattoli tascabili. Questa settimana abbiamo assistito a nuovi trailer che ci hanno lasciato positività per le nuove idee di gameplay introdotte. Ma non vediamo l’ora di poter vedere il titolo dal vivo!