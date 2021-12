Pokémon Unite è un successo! Ecco un regalo celebrativo per tutti

Questa estate Pokémon Unite ha debuttato prima su Nintendo Switch e poi in seguito sui dispositivi mobile. Il titolo è stato un primo approccio del mondo Pokémon al genere dei MOBA. Un’esperimento che ha da subito attirato tantissimi appassionati dei due mondi, apparentemente distanti. È bastato poco per creare una folta community di appassionati, e ad oggi il titolo sta facendo segnare dei numeri molto positivi, tanto che il team di sviluppo sta celebrando regalando una serie di ricompense.

Con un post pubblicato su Twitter qualche ora fa, Timi Studio Group e The Pokémon Company hanno voluto annunciare che Pokémon Unite è stato scaricato oltre 50 milioni di volte, rendendo il titolo un successo. Ancora oggi il gioco è tra i più giocati su mobile e Switch, e per ringraziare i fan il team di sviluppo ha deciso di regalare una serie di bonus che faranno la felicità di coloro che stanno ancora giocando al titolo.

Nello specifico, il team regala a tutti i giocatori la bellezza di 2000 Aeos Tickets. Questo regalo, però, dovrà essere riscattato in dato periodo di tempo che va dal prossimo 9 dicembre fino al 31 gennaio 2022.

#PokemonUNITE has now been downloaded over 50 million times! As a thank you, any user who logs in between 12/9 – 1/31 will receive 2,000 Aeos Tickets.

Thank you once again for all of your support! pic.twitter.com/M8NWmigpC6

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) December 6, 2021