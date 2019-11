Portal 2 è stato aggiornato: ecco le novità introdotte

È un momento di rinnovamento per Valve. La società madre di Steam presenterà questa sera Half-Life Alyx (è strano parlare di un nuovo Half-Life, vero?), ma le novità non si fermano a questo. Come saprete, recentemente è stato introdotto Steam Remote Play Together, ovvero la feature che permette di giocare in cooperativa locale con un amico online. Inoltre, vari vecchi giochi sono stati aggiornati: l’ultimo è Portal 2, amatissimo puzzle-game.

I cambiamenti sono molteplici e, oltre a una serie di correzioni ad alcuni problemi legati alle periferiche di input, è stato ora reso possibile giocare la modalità coop con un giocatore che usa mouse e tastiera e l’altro che usa un controller. La coda per l’accesso alle mappe coop della community ha ora il supporto alla coop locale: il quickplay, però, non è ancora supportato. Bisogna infine ricordarsi che con Remote Play Together in arrivo, è anche possibile giocare in splitscreen online.

Sembrerebbe che Valve voglia pian piano tornare nel mondo dello sviluppo dei videogiochi e non solo della vendita. Half-Life Alyx, in qualità di gioco VR, non è esattamente quello che i fan storici desideravano, ma comunque si tratta di un primo passo nella giusta direzione. Il team ha già affermato, inoltre, che Alyx è un anche “test” per vedere l’interesse del pubblico e realizzare poi altri titoli visto che il motore di sviluppo è più che pronto.

Per ora, possiamo divertirci di nuovo con Portal 2, un classico che ancora oggi si lascia giocare senza problemi, come se non fosse passato nemmeno un gioco dal suo rilascio. Diteci, voi cosa ne pensate della strategia di Valve? I nuovi update ai vecchi giochi vi interessano o vorreste solo vedere un videogame con il numero 3 stampato sopra?