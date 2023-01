Nel corso degli ultimi giorni, vi abbiamo raccontato del leak di codici dei vecchi giochi Valve. Ora, grazie a questo leak, unito a un grande lavoro dei dataminer, siamo entrati in possesso di alcune informazioni relativi ai vecchi titoli, tra cui il nome ufficiale di Chell di Portal.

Una piccola premessa: per chi non conoscesse il gioco, sappiate che Portal è un puzzle game che ha avuto un grande successo, tanto da portare alla produzione di due capitoli e di un recente spin-off creato appositamente per Steam Deck. Protagonista di entrambi i capitoli, Chell è muta e nessuno ha mai saputo il suo vero nome, almeno fino a oggi, quando il lavoro dei dataminer è riuscito a sfruttare il codice sorgente dei giochi per poter dare finalmente un’identità alla protagonista.

Secondo i file presenti nel leak, il nome di Chell è Celestine. Da qui partono ovviamente alcune speculazioni: Chell è un diminutivo oppure è il cognome? La domanda resta ovviamente aperta e difficilmente avrà una risposta, salvo Valve non decida di intervenire nella questione. Difficile però che questo accada, visto come è stato ottenuto il materiale. Non stiamo infatti parlando di un datamining di codice disponibile per tutti, ma di un vero e proprio furto di dati, che viola ovviamente le proprietà intellettuali del produttore.

CHELL'S FULL CANON NAME

WE GOT CHELL'S FULL CANON NAME By RememberCitadel in Portal / News https://t.co/KaizCjjPsZ #portal #news pic.twitter.com/vIxja6IlR9 — LambdaGeneration Community (@LambdaGenPosts) January 13, 2023

Misteri a parte, ancora da risolvere, è sicuramente interessante capire quanto la community sia ancora affezionata alle produzioni Valve. Affetto che ovviamente non è legato solamente a Portal, ma anche a tutte le produzioni di Valve, come per esempio Half-Life e Left 4 Dead, come testimoniato dalle speranze della community di vedere al più presto i capitoli numero tre di tutte le produzioni. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube.