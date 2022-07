Skate 4 sta vivendo uno sviluppo molto strano. A differenza della maggior parte dei giochi, infatti, il titolo di skateboarding sta portando i tester molto presto nel processo di sviluppo. Quella che EA e Full Circle chiamano build “pre-pre-pre-pre alpha” è stata giocata da un piccolo gruppo di membri selezionati, ma anche da un gruppo crescente di appassionati grazie a una versione di questa build che è stata diffusa online.

Motherboard, infatti, riporta che la prima build di Skate 4 è ora diffusa da una rete di server Discord. Inoltre, i modder hanno persino fatto funzionare le componenti multiplayer del gioco e stanno condividendo tali informazioni per consentire ai fan di giocare su server personali. Un modder di nome Justice ha condiviso una serie di filmati destinati a spiegare come avviare il titolo. Da allora quei video sono stati rimossi, ma sono serviti a galvanizzare l’appassionata community di Skate, condividendo le informazioni al loro interno in modo che anche altri giocatori possano sfruttare la versione riservata ai tester.

Nella sua forma modificata, tuttavia, il multiplayer di Skate 4 richiede connessioni dirette ai server impostati dai giocatori, il che implica la condivisione dell’IP attraverso questa rete di Discords. EA, d’altra parte, ha messo in guardia i giocatori che condividere i propri dati per accedere su server non protetti li espone a rischi.

“Siamo a conoscenza di una versione del gioco che è stata distribuita senza la nostra autorizzazione”, si legge nella dichiarazione di EA sul blog di Skate. “Questa build è di settembre 2021 e non è mai stata concepita per uso esterno. Sebbene comprendiamo che siate entusiasti di provare il gioco, vi invitiamo a fare attenzione quando scaricate file da fonti sconosciute”. Anche se lo sviluppatore non ha preso provvedimenti contro i modder, EA invita saldamente i giocatori a non utilizzare versioni non ufficiali di Skate 4, in quanto potenzialmente dannose. Sarà meglio attendere le prossime beta per provare in sicurezza il rivale di Tony Hawk’s Pro Skater.