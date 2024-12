Calcio e PS5: EA SPORTS FC 25 ti aspetta a soli 44€

Il videogioco EA SPORTS FC 25 Standard Edition per PS5 è disponibile in offerta su Amazon al prezzo di 44,98€ rispetto al miglior prezzo precedente di 54,99€, permettendovi di risparmiare un ulteriore 18%. Questa edizione offre un'esperienza di gioco rivoluzionaria, includendo il gioco completo con oltre 19.000 giocatori e giocatrici, da più di 700 squadre. Con nuove modalità di gioco come le partite Rush 5 vs 5 e migliorie sostanziali alle basi tattiche, vi promette un controllo strategico ancora più approfondito e un realismo senza precedenti.

EA SPORTS FC 25 Standard Edition), chi dovrebbe acquistarlo?

EA SPORTS FC 25 Standard Edition per PS5 è un must-have per gli appassionati di calcio virtuale che desiderano immergersi in una esperienza di gioco senza precedenti. Con la sua ricca selezione di oltre 19.000 giocatori e giocatrici provenienti da più di 700 squadre di tutto il mondo, questa edizione è perfetta per chi cerca un realismo estremo e una vastità di scelte.

Che siate tifosi di lunga data oppure nuovi entusiasti del mondo del calcio virtuale, troverete in questo titolo una profondità di gioco che soddisfa ogni esigenza, dalla gestione tattica e strategica fino all'azione sul campo, grazie anche ai nuovi modi di vincere per il club e alla possibilità di giocare partite Rush 5 vs 5.

Inoltre, chi è alla ricerca di innovazione apprezzerà le nuove dinamiche di gioco, come il migliorato controllo strategico e i movimenti di squadra più realistici, grazie a un nuovo modello di IA basato su dati reali. Per chi desidera esplorare nuovi orizzonti, EA SPORTS FC 25 Standard Edition per PS5 offre anche l'opportunità di giocare per la prima volta la Carriera femminile, aprendo le porte a uno dei cinque principali campionati al mondo. Con un prezzo di 44,98€, rispetto al prezzo originale di 54,99€, questo videogioco rappresenta una proposta di valore eccezionale per tutti gli appassionati del genere, promettendo ore di divertimento e sfide appassionanti.

Vedi offerta su Amazon