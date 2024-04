Prezzo SUPER sulla Launch Edition di Tekken 8 per PS5! -25% su Amazon!

Per gli amanti degli scontri virtuali, l'opportunità offerta da Amazon sulla Launch Limited Edition di Tekken 8 per PS5 rappresenta un'occasione da non perdere. Originariamente proposta a 79,99€, questa edizione speciale è ora accessibile al prezzo ridotto di 59,90€, offrendo un risparmio del 25%. Assicuratevi di approfittare di questa offerta imperdibile!

Tekken 8 Launch Limited Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

La Launch Limited Edition di Tekken 8 è ideale per i fanatici dei giochi di lotta e per chi ha seguito con fervore la serie Tekken fin dall'inizio. È particolarmente indicata per i seguaci della saga che vogliono immergersi nelle vicende profonde delle famiglie Mishima e Kazama, attraverso una narrazione che continua a evolversi con epiche battaglie capaci di trasformare il panorama dei giochi di combattimento. Grazie alla grafica all'avanguardia e a una rosa di 32 lottatori tra cui scegliere, questa edizione offre un'esperienza di gioco rivoluzionaria, arricchita da innovative tattiche di combattimento che elevano l'adrenalina a nuovi livelli.

L'edizione permette inoltre di personalizzare completamente il proprio avatar nella nuovissima modalità Arcade Quest, oltre a modificare gli elementi dell'HUD e la colonna sonora, rendendo ogni partita unica e personalizzata secondo i gusti del giocatore.

Attualmente disponibile a soli 59,90€ rispetto al prezzo di listino di 79,99€, la Launch Limited Edition di Tekken 8 per PS5 è un acquisto essenziale per gli appassionati della serie e per chi desidera sperimentare le nuove dinamiche di gioco e la coinvolgente trama che contraddistinguono questo capitolo di Tekken.

Vedi offerta su Amazon