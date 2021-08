PS Now: annunciati i giochi di agosto 2021, c’è anche un’amatissimo action tripla A

Siamo appena entrati nel mese di agosto e questo significa nuovi giochi in arrivo nel servizio in abbonamento PS Now di Sony. A partire da domani, martedì 3 agosto, gli appassionati che si sono abbonati a tale servizio saranno in grado di mettere le proprie mani su una tripletta di nuovi arrivi davvero parecchio allettanti. Tra tripla A e indie che hanno letteralmente spopolato su ogni piattaforma in cui sono usciti, questo mese ci sarà parecchio da divertirsi su PlayStation Now.

Partiamo con Ghostrunner, il freneticissimo action in prima persona ambientato in un mondo cyberpunk. In questo titolo sono le acrobazie e il parkour a farla da padrone. Per superare i numerosi livelli dovrete padroneggiare le varie tecniche, tenendo sempre bene in mente che un singolo colpo subito potrebbe costarvi molto caro. Un titolo dall’alto tasso d’adrenalina e che propone una bella sfida a tutti coloro che cercano esperienze divertenti ma anche impegnative.

Il secondo gioco che sarà aggiunto al PS Now ad agosto è Undertale, l’opera firmata Toby Fox che ha fatto innamorare milioni di giocatori in tutto il mondo. Il titolo che ha ridefinito il concetto di videogioco indie, portandolo ad un pubblico di massa che lo ha reso un successo su praticamente ogni piattaforma in cui è uscito. In attesa di scoprire novità sul prossimo Deltarune, sul PS Now potete scoprire (o riscoprire) uno dei giochi più chiacchierati degli ultimi anni.

Blistering combat, sci-fi parkour, and non-violent dungeon-crawling step into the limelight this month in your PlayStation Now games for August: https://t.co/thdy16AuQ5 pic.twitter.com/Ts3XmtWNUN — PlayStation (@PlayStation) August 2, 2021

Chiudiamo con il pezzo da novanta, ovvero NieR Automata. Il capolavoro di Platinum Games e Square Enix che ha conquistato sia gli amanti della serie che tutti coloro che ci si sono avvicinati proprio con quest’ultimo capitolo ricco di azione e di phatos.