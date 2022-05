A pochi giorni dall’inizio di maggio, Sony ha finalmente svelato quali saranno le new entry nel proprio servizio in abbonamento PS Now. Il servizio PlayStation prossimamente verrà fuso nella nuova versione del PlayStation Plus, e proprio per questo gli abbonati potranno continuare a godere di una ludoteca ancora più ampia. Nel frattempo però, PlayStation Now continua ad aggiungere al proprio catalogo qualche esperienza ogni mese, e a maggio 2022 tocca a tre titoli da non perdere.

Il primo dei tre giochi in arrivo nel PS Now questo mese è Blasphemous, un metroidvania di grande fattura che è presto diventato uno dei preferiti degli amanti del genere. Il titolo sviluppato dai ragazzi di The Game Kitchen ci porta ad esplorare un mondo che gronda di sangue e pieno di incubi da fare a pezzi. Sicuramente uno dei giochi più affascinanti degli ultimi anni, e che consigliamo caldamente di recuperare al più presto, soprattutto se amate le atmosfere alla Bloodborne.

Passiamo ora al primo dei due picchiaduro in arrivo nel PS Now, ovvero Naruto Shippudden Ultimate Ninja Storm 4. Uno dei capitoli più completi e ricchi di contenuti che vanno dai personaggi giocabili, gli archi narrativi che riprendono quelli letti nel manga, e le modalità con cui sfidare sia gli amici sia in partite locali, sia altri giocatori sparsi per tutto il mondo grazie alle modalità online.

PlayStation Now games for May: Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Soulcalibur VI ⚔️

Blasphemous Full details: https://t.co/ypgUBMXnzq pic.twitter.com/u64GXLsLqt — PlayStation (@PlayStation) May 2, 2022

Concludiamo con Soulcalibur VI, l’ultima iterazione della saga picchiaduro di Bandai Namco, nonché uno degli esponenti più apprezzati da coloro che amano menare le mani con armi da taglio o contundenti sempre più grosse e minacciose. Questa tripletta di nuove esperienze saranno disponibili nel servizio in abbonamento PS Now a partire da domani 3 maggio 2022.