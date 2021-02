PS Plus: svelati i giochi gratis di marzo 2021

Ci siamo, con quest’oggi è finalmente giunto il momento di conoscere quali saranno i nuovi giochi gratis che saranno in grado di riscattare tutti gli abbonati al servizio in abbonamento PS Plus nel mese di marzo 2021. Il mese scorso abbiamo avut l’occasione di aggiungere alle nostre librerie digitali grandi titoli come Control Ultimate Edition e le due esclusive Sony: Concrete Genie e Destruction All Star.

Per quanto riguarda questo mese, il servizio PS Plus ci offrirà i seguenti titoli: Final Fantasy 7 Remake, Maquette, Farpoint e Remnat From the Ashes. Partiamo subito dalla vera e propria bomba di questo mese: il remake di Final Fantasy 7. Atteso per anni, se non addirittura intere generazioni videoludiche, il lavoro di Square-Enix ha visto la luce giusto un anno fa. Ora, se non avete ancora giocato a questo remake, lo potete fare gratuitamente se siete abbonati al servizio Sony.

Maquette è l’unico titolo riscattabile esclusivamente per i possessori di PlayStation 5, e si tratta di un puzzle game che si basa completamente sulla risoluzione di enigmi basati sulla prospettiva visiva. Remnant From the Ashes, invece, è il soulslike con le armi da fuoco sviluppato dai ragazzi di Gunfire Games, già autori del terzo capitolo della saga di Darksiders. Concludiamo con Farpoint, un FPS sci-fi esclusivo per i visori per la realta virtuale PlayStation VR. Tutti e quattro i nuovi titoli saranno riscattabili a partire dal prossimo 2 marzo 2021.

Un altro mese alquanto ricco per gli abbonati al PS Plus, che ormai si ritrovano sulle proprie console PlayStation 4 e PlayStation 5 una vera e propria ludoteca virtuale ricca di esperienze di ogni genere e per tutti i gusti. Cosa ne pensate della scelta di giochi proposta da Sony per i propri abbonati di questo mese? Avete già scelto da quale dei nuovi titoli cominciare? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.