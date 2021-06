PS Plus: primi indizi sui giochi gratis di luglio 2021, quando saranno annunciati?

Ci stiamo avvicinando sempre più al momento dell’annuncio dei giochi gratis che verranno rilasciati all’interno del PS Plus nel mese di luglio 2021. Ad oggi non vi è ancora alcuna certezza ufficiale, ma stando a quanto ci ha abituato Sony nei mesi scorsi, la nuova line up di giochi gratis verrà annunciata entro la fine di questo mese. Ma quali saranno i giochi che gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno ottenere tra poco più di una settimana?

Ad oggi non lo sappiamo con certezza, ma come capita sempre più spesso per la line up dei giochi gratis PS Plus, a qualche giorno dall’annuncio di Sony abbiamo sempre alcuni indizi che fanno pensare a qualche titolo in particolare in arrivo nel servizio. Stando ai precedenti, l’annuncio ufficiale dei giochi di luglio 2021 avverrà come sempre l’ultimo mercoledì del mese. In questo caso la data da segnare in rosso sul calendario corrisponde al prossimo 30 giugno, ovvero tra esattamente sette giorni.

Per quanto riguarda i giochi, sfortunatamente ad oggi abbiamo solamente un indizio che fa però ben sperare moltissimi appassionati. Stando ad un rumor che ha inziato a girare in rete nel periodo E3 2021, uno dei prossimi giochi gratis in arrivo nel servizio PS Plus sarà A Plague Tale Innocence, l’avventura medievale sviluppata dai ragazzi di Asobo Studio, e che proprio durante lo scorso E3 è stato annunciato il sequel A Plage Tale Requiem.

Per ora questo è tutto quel che sappiamo riguardo alla prossima line up di giochi gratuiti che gli abbonati al servizio PS Plus potranno riscattare il mese prossimo. In attesa dell’annuncio ufficiale, che non dovrebbe tardare molto, vi consigliamo di tenere gli occhi aperti per possibili nuovi indizi o leak riguardanti gli altri giochi che potrebbero essere regalati su PS5 e PS4 a luglio.