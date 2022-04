Mancano oramai pochissimi giorni al reveal dei giochi di maggio 2022 per gli abbonati PS Plus. nonostante ciò, come di consueto, i possibili titoli che saranno disponibili gratuitamente per tutti gli utenti che hanno sottoscritto il servizio Sony potrebbero essere già stati svelati, dal solito utente di Dealabs, che già in passato ha provveduto a svelare in anticipo i giochi legati a promozioni simili.

Stando a billbil-kun, l’utente in questione, gli abbonati PS Plus a maggio 2022 riceveranno una selezione di giochi decisamente diversi tra di loro. Per PS5 e PS4 sono previsti Tribes of Midgard e FIFA 22. Se il secondo non ha bisogno di presentazioni, del primo possiamo solamente affermare che si tratta di un gioco in coop, con elementi d’azione e rougelite. Tribes of Midgard è stato lanciato nel 2019 per PS4 e PC, ottenendo un discreto successo di critta ed è stato sviluppato da Norsfell Games e pubblicato invece da Gearbox Publishing. Titolo invece destinato alla sola PlayStation 4 è Curse of the Dead Gods, sviluppato da Passtech Games e pubblicato da Focus Home Interactive.

Come di consueto ci troviamo ancora nel campo dei rumor e dei leak. Nonostante l’affidabilità di cui gode billbil-kun, appare chiaro che sarà necessario attendere un eventuale annuncio di Sony. Annuncio che potrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni, considerato che il mese di aprile terminerà questo sabato. L’utente ha anche indicato la finestra di disponibilità dei giochi, che andrà dal 3 maggio 2022 al 7 giugno 2022.

Il PlayStation Plus come lo conosciamo si avvia verso il viale del tramonto. A fine giugno, infatti, il servizio di casa Sony sarà completamente rivisto e incorporerà il PlayStation Now, oltre che la retrocompatibilità e offrirà tre livelli di abbonamento, ognuno con dei benefit completamente diversi. Tutte le informazioni sui tier, i benefit e ovviamente i costi potete trovarle a questo indirizzo.