PS4: Sony chiude i battenti ad una feature della console

Sony ha annunciato la rimozione di una feature di PS4, ovvero della ‘Community’. Lanciata nel 2015, tale funzionalità permetteva agli utenti PlayStation Network di accedere all’interno di community ufficiali e non dedicate ai loro videogiochi preferiti, o di restare aggiornati sulle novità di publisher e software house. Purtroppo, la notizia non sorprende molto, vista la scarsa affluenza (nonostante alcune community particolarmente attive) che portò Sony a prendere l’ardua decisione di rimuovere dagli store l’app dedicata circa un anno fa, nel marzo del 2020.

Ecco quanto espresso dalla nota azienda nipponica: “Grazie per aver utilizzato la funzione Community sulla tua console PlayStation 4. A partire da aprile 2021, questa funzione non sarà più supportata o disponibile sulla tua console PS4. Tuttavia, sarai comunque in grado di rimanere connesso e goderti le funzionalità di messaggistica e altro ancora sulla tua console e su PlayStation App“, conclude il comunicato.

La rimozione della funzione dovrebbe avvenire con la pubblicazione della patch di sistema 8.5. Come espresso da Sony, però, gli utenti saranno ancora in grado di restare connessi tra loro tramite la messagistica, l’app di PlayStation e i party. Un colpo basso per tutte le community attive, che adesso dovranno cercare un metodo alternativo per mantenere ben saldo il rapporto costruito nel corso di questi sei anni.

Ciononostante, altri segnali arrivavano anche dalla non presenza della feature sulla nuova PS5, che ha puntato invece a una ristrutturazione della funzione party. A proposito, vi invitiamo a tenere costantemente sott’occhio i seguenti link, qualora non aveste ancora acquistato la next-gen di casa Sony: PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition. Come sempre, vi ricordiamo di restare aggiornati con noi di Game Division!