PS4: un nuovo State of Play mostrerà Ghost of Tsushima e RE 3 Remake?

Manca relativamente poco al prossimo The Game Awards Show e proprio per questo motivo svariati rumor e leak hanno iniziato a invadere la rete. Già durante i primi giorni di questa settimana svariate voci di corridoio hanno spinto i giocatori a cedere all’hype per un potenziale RE 3 Remake (e per un suo potenziale annuncio ai TGA). Tuttavia stando alle ultime indiscrezioni durante la prossima settimana ci sarà un altro “evento” importante oltre allo show di Geoff Keighley. Stando ad alcune speculazioni Sony mostrerà durante i giorni a venire l’ennesimo State of Play per mostrare qualche sorpresa per la PS4.

Questa ipotesi è stata alimentata da una mossa della casa nipponica fatta di recente. Stando al canale YouTube di PlayStation, Sony ha deciso di aggiornare la playlist video di una futura esclusiva PS4. Infatti durante la giornata di ieri la playlist dedicata a Ghost of Tsushima ha subito degli aggiornamenti. Proprio questa azione ha portato i fan a pensare a un potenziale State of Play durante i prossimi giorni (che in qualche modo coinvolgerà anche il gioco dei Sucker Punch). Il motivo dietro questi pensieri nasce dal fatto che anche con la playlist di The Last of Us 2 Sony fece una mossa simile prima di annunciare la data ufficiale del gioco (e prima anche di rivelare lo State of Play).

Anche le teorie di un noto insider danno speranza ai giocatori di vedere un State of Play durante la prossima settimana. Secondo Daniel Ahmad, inoltre, l’annuncio di RE 3 Remake verrà fatto proprio in occasione di evento precedente ai TGA 19. Insomma sono piccoli indizi che in qualche modo portano i giocatori ad essere speranzosi per degli eventuali annunci da parte di Sony.

Ovviamente nel momento nel quale vi stiamo riportando questa notizia non ci sono state conferme o smentite da parte di Sony. Quindi ci tocca aspettare e sperare di vedere qualche annuncio durante i prossimi giorni. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!