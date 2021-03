PS4: un gioco Microsoft scala le classifiche di vendita

La IIDEA (Italian International Digital Entertainment Association) ha da poco svelato i giochi più venduti su PS4 in Italia e, con grande sorpresa, al primo posto non troviamo il classico, e mai immortale, FIFA 21. Nonostante il titolo calcistico targato EA Sports sia a tutti gli effetti l’opera più amata e giocata dalla maggior parte degli italiani, quest’ultimo ha dovuto lasciare il podio ad uno particolarmente “odiato” dalla maggior parte della community con una storia certamente controversa.

Stiamo parlando di Fallout 76, sviluppato da Bethesda e ZeniMax che ricordiamo essere di proprietà di Microsoft. Il titolo con grandissima sorpresa ha superato due mostri sacri come il già citato FIFA 21 e l’immortale GTA 5. Nonostante tutti i problemi riscontrati durante il suo periodo di lancio, divenuto uno dei titoli più discussi della storia del medium videoludico, grazie agli aggiornamenti costanti ed alle due grosse espansioni rilasciate a distanza di mesi dal team di sviluppo, sembra essere tornato di moda dalle nostre parti.

Andando a vedere più sullo specifico la classifica, al secondo posto troviamo il simulatore calcistico di EA Sports, al terzo Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, lo sparatutto di Ubisoft, mentre qualche gradino sotto GTA 5 e GTA 4 Complete Edition. Un risultato certamente inaspettato per molti ma del resto le classifiche sono nate anche per ribaltare ogni pensiero.

Ricordiamo che se volete recuperare Fallout 76, un titolo sicuramente controverso ma che ha subito diversi cambiamenti nel corso degli anni in positivo con aggiornamenti continui, potete farlo acquistandolo su PC, PS4, Xbox One ma soprattutto se siete abbonati a Xbox Game Pass è già disponibile alla vostra portata, assieme ad altri grossi titoli Bethesda, nel corposo catalogo aggiornato recentemente. Per ogni novità relativa alla classifica dei giochi in Italia e all”estero, vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine.