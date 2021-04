PS5 avrà un’esclusiva da urlo, mostrerà la potenza della console

La scorsa settimana si è fatto un gran parlare del futuro delle grandi produzioni Sony PlayStation. Con la pubblicazione di un recente report di Jason Schreir, il noto giornalista di settore ha provato a fare luce su quella che sembra essere la situazione interna in casa PlayStation. In attesa che si possano constatare in modo concreto i lavori di Sony, un nuovo annuncio di lavoro sembra suggerirci che è in sviluppo una nuova esclusiva che ci mostrerà la vera potenza di PS5.

Questa nuova misteriosa esclusiva sembra essere in sviluppo presso SIE London Studio, uno degli storici team di Sony che in epoca PlayStation 2 ha dato i natali a The Gateway. In periodi più recenti, il team londinese ha sviluppato Blood & Truth per PS VR, e stando ad un nuovo annuncio di lavoro, attualmente i ragazzi starebbero dando vita a una nuova esclusiva in uscita su PS5; la quale mostrerà i muscoli della console.

A segnalare la presenza di questi nuovi annunci di lavoro è stata la redazione di Push Square Button. Uno di questi annunci richiede di ricoprire la posizione di Principal Online Gameplay Designer, il che ci suggerisce che la nuova esclusiva PS5 di London Stuidio avrà un focus marcato sul gioco online. Inoltre, come viene richiesto dal team, il candidato a ricoprire tale posizione dovrà essere “pronto a sperimentare e lavorare in un territorio di design inesplorato, per lo sviluppo di un gioco che mostrerà l’entusiasmante potenziale dell’ultimo hardware PlayStation”.

Il secondo annuncio di lavoro, in conclusione, richiede di coprire la posizione di Lead VFX Artist menzionando la necessità di lavorare al titolo PS5 ricreando “contenuti ricchi di dettagli e diversificati” con lo studio londinese che punta a creare “una nuova generazione di gameplay e cinematiche presenti in un videogioco”.