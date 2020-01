PS5, Bluepoint mira a un titolo che possa essere benchmark della grafica next-gen

Negli ultimi giorni il sito ufficiale dello sviluppatore Bluepoint Games, che avrebbe attualmente in cantiere anche un titolo per PS5, ha subito una complessiva rivisitazione grafica. In homepage si può leggere un messaggio di presentazione che non solo descrive l’attività dello studio ma che anticipa gli obiettivi per la prossima generazione di console.

Il sito spiega che lo studio Bluepoint Games è stato fondato nel 2006 e che ad oggi il team di sviluppo può contare su oltre 90 componenti che hanno lavorato ad alcuni dei principali remaster e remake degli ultimi anni. Lo studio texano ha infatti realizzato le versioni aggiornate di alcune delle principali serie per PlayStation come la trilogia originale e gli spin-off di God of War, le versioni per PS3 di Ico e Shadow of the Colossus e infine il remake di quest’ultimo per PlayStation 4. Lo studio, però, accenna anche al suo prossimo progetto.

«Il nostro ultimo progetto è il più grande della nostra storia e vuole diventare il punto di riferimento per la grafica della prossima generazione dell’hardware per il gaming» si legge nella presentazione in cui si ricorda anche che del team di sviluppo fanno parte anche alcuni ex componenti di Retro Studios (texano come Bluepoint Games) che avevano lavorato in passato su Metroid Prime (2002) per Nintendo GameCube e e hanno esperienza ventennale nel settore.

Una delle ipotesi principali sul titolo in fase di sviluppo presso lo studio Bluepoint Games è quella che riguarda un remake di Demon’s Souls per PS5 anche se non viene escluso che possa trattarsi di una nuova IP dedicata alla console Sony di prossima generazione. Attualmente il team è anche in fase di reclutamento nel settore engineering, come per la grafica, del design e degli effetti visivi.