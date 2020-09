PS5: finalmente abbiamo scoperto la retrocompatibilità potenziata?

Manca circa un mese e mezzo all’arrivo di PS5 in Italia. La console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment è molto attesa dai giocatori, anche se in realtà ci sono molti dubbi che la società nipponica non sembra ancora pronta a dissipare. Un esempio, è il funzionamento della “retrocompatibilità potenziata”, nota come PS5 boost mode.

Si tratta di un dettaglio che Microsoft ha pubblicizzato da tempo con Xbox Series X, la quale sarà in grado di aumentare risoluzione, frame rate e introdurre l’HDR anche in titoli che di base non lo supportano. Tutto questo è stato confermato dalle recenti anteprime USA, di cui vi abbiamo illustrato ogni dettaglio. Per quanto riguarda PS5, invece, ci ritroviamo a scoprire nuovi dettagli tramite un leak proveniente dalla codice sorgente della pagina checkout.playstation.com/error#.

Le informazioni lì presenti sono state radunate su Reddit in un thread dedicato e ci permettono di scoprire che la “retrocompatibilità potenziata” di PS5, o “PS5 boost mode”, sarà effettivamente presente nella console, ma forse non supporterà ogni singolo gioco. L’esatto effetto di questa boost mode non è noto, ma considerando il termine (e anche solo la sua semplice esistenza) è facile supporre che possiamo aspettarci delle prestazioni migliorate.

Anche una normale retrocompatibilità non è garantita in ogni gioco: è infatti presente il messaggio di errore “Questo gioco PS4 non è supportato con il software di sistema attuale”. La parte più interessante però è legata al fatto che Sony afferma che “Continueremo a rendere giocabili sempre più giochi PS4 tramite PS5. Aggiorna la tua PS5 e poi prova di nuovo ad avviare il gioco.” Al pari di quanto fatto da Microsoft con Xbox One, quindi, la retrocompatibilità potrebbe essere espansa nel corso del tempo.

Sony ha però già affermato che il 99% dei giochi PS4 funzionano già in retrocompatibilità, quindi è possibile che l’errore sopra riportato sia legato a pochissimi titoli che non saranno mai supportati (banalmente, pensate a giochi solo online con i server ormai chiusi). Non è nemmeno chiaro se “PS5 boost mode” sarà il nome ufficiale.

Questo leak, perlomeno, ci dà qualche indizio in più sull’argomento. Speriamo che Sony rilasci dettagli ufficiali il prima possibile. Diteci, voi cosa ne pensate della situazione?