Xbox Series X: online le anteprime USA, i dettagli sulla console

Sono finalmente online le analisi tecniche di Xbox Series X, realizzate in anteprima dalle testate USA. Per sette giorni, siti come The Verge e IGN USA hanno potuto provare la nuova macchina da gioco di Microsoft per analizzarne i punti di forza e parlarne in modo approfondito in un unico articolo. Ecco quanto hanno scoperto sulla console più potente del momento.

Xbox Series X | L’anteprima USA

Vediamo quanto abbiamo potuto scoprire grazie alle anteprime USA di Xbox Series X, per quanto riguarda dettagli come i tempi di caricamento, le prestazioni, il design, il controller e il quick resume.

Tempi di caricamento

Prima di tutto, l’analisi di The Verge si concentra sui tempi di caricamento. Il nuovo SSD permette infatti di entrare nel gioco in tempi molto più rapidi rispetto alla precedente generazione. Ecco alcuni esempi su quanto provato dalla testata.

Gioco Xbox Series X Xbox One CoD: Warzone 16 s 21 s Red Dead Redemption 2 52 s 95 s The Outer Worlds 6 s 27 s Evil Within 2 33 s 43 s Sea of Thieves 20 s 81 s Warframe 25 s 91 s AC: Odyssey 30 s 67 s No Man’s Sky 87 s 133 s Destiny 2 43 s 102 s

Nessuno di questi giochi è ottimizzato completamente per Xbox Series X: il vantaggio deriva quindi unicamente dalla retrocompatibilità ideata da Microsoft.

È stato inoltre segnalato che l’SSD interno dispone di 802 GB di spazio libero effettivo per l’istallazione di giochi.

Prestazioni di gioco

La velocità di caricamento di Xbox Series X non è l’unico punto di forza della nuova generazione. Anche in termini prestazionali i giochi hanno dimostrato passi in avanti. The Verge segnala che Destiny 2 (che ancora non ha ricevuto l’upgrade già annunciato per Xbox Series X) viene riprodotto a un frame rate chiaramente superiore. Anche azioni come l’accesso ai menù sono più immediati, rendendo l’esperienza molto più godibile.

Venturebeat ha inoltre fatto alcuni test su una serie di giochi di alto livello. Vediamo i miglioramenti in termini di frame rate medio.

Gioco Xbox Series X Xbox One X GTA 4 60 FPS 48 FPS No Man’s Sky 30 FPS 30 FPS Final Fantasy XV 59 FPS 42 FPS Sekiro 60 FPS 37 FPS

Alcuni giochi, come potete vedere anche voi, hanno frame rate bloccato (No Man’s Sky in questo caso), quindi è necessario attende patch per avere accesso a grandi miglioramenti. Il vero punto però è l’HDR, che viene applicato a giochi che di base non lo propongono.

Quick Resume

L’anteprima di Xbox Series X spiega che il Quick Resume è probabilmente una delle funzioni più utili per tutti i giocatori. In soli cinque secondi si può passare da un gioco all’altro. Anche nel caso di un aggiornamento della console, una volta completato i giochi erano tutti disponibili per essere riavviati all’istante.

Non tutti i giochi, però, supportano la funzione. Sea of Thieves, che si basa su un’ampia arena multigiocatore, non può essere messo in pausa in questo modo: è ovvio, visto che si tratta di un mondo in continuo mutamento.

Il numero di giochi che si possono tenere attivi in contemporanea dipende da quelli che si decide di mettere in pausa: The Verge è riuscito a gestirne cinque senza particolari problemi la maggior parte del tempo.

Design e silenziosità

IGN USA, oltre a quanto già sopra segnalato, commenta anche sul design della console e su alcune note stilistiche. Per iniziare, spiega che il suono di avvio di Xbox Series X è lo stesso di Xbox One: un chiaro simbolo della continuità che è parte integrante della filosofia Microsoft. A livello di design, secondo IGN USA la console in verticale è piacevole, mentre in orizzontale non convince appieno: Microsoft, dopotutto, ce l’ha mostrata sempre in piedi.

Si parla inoltre del suono prodotto: la console è super silenziosa. Certo, sarà necessario metterla sotto stress con giochi di nuova generazione, ma i primi risultati sono molto positivi.

Il controller

Alcune parole vengono spese anche sul controller, che sembra una versione migliorata della versione Xbox One: sia il D-Pad che il nuovo materiale per i trigger vengono elogiati. Ovviamente l’Elite Versione 2 rimane ancora vari gradini sopra, ma è naturale considerando quanto costa.

Diteci, cosa ne pensate di Xbox Series X?