PS5: spuntano le cover dei giochi esclusivi, preordini in arrivo?

Amazon Australia ha inserito le pagine prodotto di molteplici giochi esclusivi di PS5: parliamo di Demon’s Souls, Destruction AllStars, Returnal e Sackboy A Big Adventure. Le pagine includono le cover, screenshot e dettagli sui giochi, ma sono state rapidamente rimosse. Vediamo quanto abbiamo scoperto.

Vediamo i dettagli delle cover PS5, gioco per gioco.

Demon’s Souls

“Completamente ricostruito e potenziato, questo remake introduce gli orrori di una terra oscura, nebbiosa e fantasy a una nuova generazione di giocatori. Coloro che hanno affrontato le prove le difficoltà prima d’oggi, possono ancora una volta sfidare l’oscurità con una qualità visiva incredibile e prestazioni perfette.”

Viene confermato che Demon’s Souls proporrà su PS5 una componente online a base di invasioni e cooperazione (è richiesto il PS Plus per le funzioni multigiocatore).

Destruction AllStars

“Il rombo dei motori, le urla della folla, gli scricchiolii del metallo, le star e le auto si scontrano ne fenomeno globale Destruction AllStars. Domina il caos in pista mentre vieni fanno a pezzi alla guida o anche mentre sei a piedi.”

Destruction AllStars ci permetterà di guida la nostra auto e, se veniamo distrutti, potremo continuare a giocare a piedi: tutto ciò che conta è la distruzione.

Returnal

“Dopo essere atterrata su un mondo in costante mutamento, Selene deve cercare un’antica civilizzazione per trovare una via di fuga. Isolata e da sola, Selene si ritrova a combattere con i denti e le unghie per la sopravvivenza. Ancora e ancora viene sconfitta, costretta a iniziare da capo il proprio viaggio ogni volta che muore.”

Returnal è un rogue-like che propone nuovi livelli a ogni partita. Dovremo sfruttare diverse strategie per sopravvivere all’azione esplosiva e ad alto ritmo di Returnal. Il gioco proporrà effetti visivi di alto livello e tante sorprese.

Sackboy A Big Adventure

Gioca da solo con una squadra di massimo quattro giocatori all’interno di livelli ricolmi di pericoli e difficoltà. Si tratta di un platform 3D basato sul mondo di Little Big Planet.