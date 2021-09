PS5: dev-kit più una fetta di pizza in vendita su eBay, è tutto vero

Se credevate di averle viste tutte, allora forse non vi siete fatti un giro su eBay: un venditore privato di Torino ha messo all’asta un dev-kit della PS5 accompagnato da una fetta di pizza al tonno surgelata della marca Ristorante, perfettamente adagiata in una parte cava della piattaforma che ha proprio le dimensioni triangolari di una fetta. Prezzo: 6000€, alla faccia degli scalper.

L’annuncio di vendita specifica a chiare lettere “PizzaStation“, e come dargli torto? La forma del dev-kit della PS5 sembra essere fatta apposta per ospitare una fetta di pizza, magari da gustare durante un test e l’altro della piattaforma. I dev-kit infatti sono affidati ai QA tester e ad alcuni sviluppatori per provare la piattaforma prima del suo rilascio ufficiale. In particolare i dev-kit della PS5 hanno una forma a V, in riferimento al numero 5 a caratteri romani.

A segnalare il bizzarro annuncio è stato lo streamer Lance McDonald, il quale ha anche fatto notare che lo stesso venditore torinese aveva già provato in passato a rivendere il suo dev-kit di PS5 senza successo. Con una pizza surgelata da accompagnamento adesso sicuramente il prodotto è più invitante. Dalle foto visibili sull’annuncio, l’utente di eBay ha anche incollato il simboletto della PlayStation su una spatola, posata sicuramente utile a spostare la fetta di pizza dal ripiano ricavato dalla piattaforma.

The other pictures are all just pic.twitter.com/XFlns3lHOj — Lance McDonald (@manfightdragon) September 16, 2021

Su eBay adesso il dev-kit PizzaStation viene segnalato come venduto, anche se molti utenti credono possa trattarsi di un annuncio fittizio fatto un po’ per trollare, ma a noi piace sognare e speriamo che ci sia davvero qualcuno nel mondo in questo momento che sta gustando una pizza direttamente da un dev-kit PlayStation. Sony nel frattempo ha aggiornato il firmware di PS5 di recente. Dopo il PlayStation Showcase della scorsa settimana, alcune voci vogliono che ci sia un evento ancora più grande dedicato alla next-gen e alla realtà virtuale nel prossimo futuro. Staremo a vedere quanto queste voci potranno essere fondate.