PS5 deve ancora uscire in Italia, ma ha già un primo aggiornamento

Ci siamo quasi, dopo il lancio avvenuto negli USA di settimana scorsa, tra pochi giorni PS5 entrerà anche nelle case degli italiani che sono riusciti a prenotarla. Dopo essere andata sold out in pochissimi minuti in praticamente ogni negozio fisico che online, la console next gen targata Sony è vista come un oggetto del desiderio per molti appassionati in attesa che Amazon riapra gli ordini per la console di prossima generazione.

Mentre aspettiamo pazientemente che arrivi il 19 novembre, PS5 è già pronta per abbracciare il primo aggiornamento post lancio. Come accade in tutti i lancio delle nuove console, ci sono alcune cosa che vanno sistemate fin da subito con degli accorgimenti tempestivi, e questo è proprio il caso della prima patch correttiva rilasciata da Sony per PlayStation 5. Al momento non ci sono ancora troppe informazioni sui contenuti di questo aggiornamento ma sono fuoriusciti dei dettagli.

Il primo aggiornamento firmware porterà il sistema PS5 alla versione 20.02-02.25.00 e presenta una grandezza di soli 868 MB. Con una dimensione del genere non ci aspettiamo quindi grandi cambiamenti radicali, e quindi cosa andrà a proporre questo primo aggiornamento per la console Sony? Le note dalla patch fornite dalla compagnia giapponese sono ancora troppo vaghe, ma viene citata la volontà di andare a porre delle “migliorie sulle prestazioni del sistema”.

Il primo aggiornamento firmware per PS5 sarà disponibile a partire da oggi in tutte le regioni del mondo in cui la console ha già un posto nel salotto/camera dei videogiocatori. Il tutto ovviamente verrà implementato anche sulle console degli utenti italiani nel momento in cui potranno accendere per la prima volta PlayStation 5. Cosa ne pensate di questo primissimo aggiornamento di PlayStation 5?