PS5: dimensioni a confronto con Xbox e Switch in un render non ufficiale

La conferenza di Sony Interactive Entertainment della scorsa settimana ha risvegliato il mondo videoludico, un po’ assopito in questa prima metà di giugno. Non solo abbiamo avuto modo di vedere in azione molteplici giochi per next-gen, ma anche la console stessa, PS5, è stata finalmente svelata. La macchina da gioco è oggettivamente particolare in termini di design, sopratutto considerando la semplicità della diretta concorrente, Xbox Series X. A destare preoccupazioni nel pubblico sono sopratutto le dimensioni di PlayStation 5. Sony non ha ancora diramato le misure ufficiali, ma non mancano calcoli e confronti con le altre console.

Ora, è spuntato su internet un render non ufficiale che cerca di aiutarci, a livello visivo, a capire le effettive dimensioni di PS5. Non sappiamo in che modo siano stati calcolate le misure, quindi è possibile che vi siano degli errori nelle stime di altezza, profondità e larghezza di PlayStation 5. Nondimeno, è un modo per capire come potrebbe apparire la console nella nostra postazione da gioco. Potete vedere l’immagine qui sotto, all’interno di un tweet.

Moi qui pensait la mettre en scred derrière la TV 😭 #PS5 pic.twitter.com/wjjPfsmD1P — LeRaph #YsVIII (@LeRaph4k) June 17, 2020

L’immagine, se considerata credibile, mette in mostra delle dimensioni veramente considerevoli. PS5 è molto più grande sotto tutti i punti di vista rispetto a Xbox One X (e non parliamo nemmeno di Nintendo Switch). Più persone, cercando di fare calcoli basati sulla grandezza del lettore ottico e delle porte USB, hanno affermato che l’altezza dovrebbe essere all’incirca di 40 cm, mentre la larghezza e la profondità lasciano ancora in dubbio.

Questo confronto tra PS5, Xbox e Switch è però assolutamente non ufficiale: si tratta di un render basato su calcoli ipotetici. Ripetiamo quindi che ci potrebbero essere degli errori, anche macroscopici, in quanto realizzato. Purtroppo per ora possiamo fare affidamento solo su immagini e calcoli amatoriali: di certo PlayStation 5 non sarà piccola, ma non possiamo dire quanto sarà grande. Voi cosa ne pensate?