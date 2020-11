PS5 dominerà Xbox Series X|S per i prossimi anni, secondo Bloomberg

Ormai ci siamo, per i giocatori Microsoft la next gen è già cominciata qualche giorno fa, quando Xbox Series X|S hanno finalmente fatto il loro debutto nelle case dei giocatori. Per PS5 manca ancora una settimana, almeno per quanto riguarda il mercato europeo, dato che nel resto del mondo la console Sony uscirà proprio quest’oggi. Siamo quindi nei primi istanti di vita della nuova generazione di console, ma qualcuno è già deciso su quale delle due piattaforme avrà la meglio nei prossimi anni a venire.

Stando ad un recente articolo di Bloomberg, PS5 non solo avrà la meglio su Xbox Series X|S in questi primi mesi di vita delle due console next gen, ma la console Sony sarà anche in grado di dominare il mercato esattamente come accaduto nella scorsa generazione con PlayStation 4 e Xbox One. “Sony ha lanciato la sua ultima console con una serie di giochi avvincenti che dimostrano le capacità tecniche e migliorative del proprio hardware. Microsoft da parte sua non ha giochi esclusivi che hanno accompagnato il lancio di Xbox Series X|S”.

Secondo l’articolo di Bloomberg però, questo solo l’inizio di questa nuova generazione e in futuro le cose potrebbe solo che migliorare per Sony. Sebbene Microsoft punti moltissimo sui propri servizi, sempre più importanti per godersi al meglio l’esperienza Xbox, l’incertezza sui giochi esclusivi in arrivo sulle due Xbox nel 2021 per Bloomberg da un vantaggio a PS5, che al momento ha una line up per l’anno prossimo più densa e definita.

Per la redazione americana è tutta una questione di approccio, che ha decisamente una potenza di fuoco in grado di equilibrare le grandi produzioni Sony, soprattutto pensando alla recente acquisizione degli studi Bethesda/Zenimax, ma allo stesso tempo l’uscita di grandi titoli appartenenti ai brand di The Elder Scrolls, Fallout, Fable ecc sono ancora ben lontani. Bloomber quindi mette la questione sul parco titoli di esclusive; siete d’accordo con la redazione americana? PS5 riuscirà davvero a dominare su Xbox Series X|S per i prossimi anni? Diteci la vostra.