PS5 e Xbox Series X|S: il papà di DOOM ha un rimedio contro i bagarini

Il bagarinaggio di PS5, Xbox Series X|S e delle nuove schede grafiche RTX, è un qualcosa che va avanti da quando questi prodotti sono giunti sul mercato. A causa delle scarse scorte, in molti stanno cercando di rivendere a prezzi a dir poco folli console e schede grafiche in possesso. Una sorta di corsa all’ora che però, sta cominciando a incontrare diversi ostacoli, come alcune delle misure prese di recente da un grosso rivenditore giapponese.

A proporre una possibile soluzione al problema dei bagarini ci ha pensato John Carmack, uno dei creatori di DOOM. Per Carmack un modo per andare a contrastare le azioni dei bagarini sarebbe quello di creare un sistema d’aste in cui vengano vendute PS5, Xbox Series X|S e le schede grafiche RTX. Il tutto deve essere creato direttamente dai produttori di tali hardware, così da creare un “mercato più efficiente” secondo il papà di DOOM.

Questo sistema, secondo Carmack, andrebbe a scoraggiare i bagarini dall’acquistare una console, o un hardware per PC, a prezzo eccessivo per poi non riuscirci ad ottenere un vero ritorno economico. Seguendo questo ragionamento, però, il prezzo di un prodotto d’intrattenimento rischia di lievitare anche per i videogiocatori, che anch’essi potrebbero dover spendere una cifra eccessiva per portarsi a casa una console.

may be moving past that for a lot of products. There would be much indignation at reported prices out of the gate, but removing intermediaries should net out better for consumers in the end. — John Carmack (@ID_AA_Carmack) February 19, 2021

Un punto di vista di sicuro curioso quello proposto da uno dei creatori di una delle saghe FPS più importanti di sempre nel panorama videoludico. Di sicuro è assurdo vedere come molte PS5 o Xbox Series X vengano ancora vendute a dei prezzi a dir poco folli. Cosa ne pensate del pensiero dii John Carmack riguardo a delle possibili aste indette direttamente dai produttori? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.