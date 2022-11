Nel corso della sua recente teleconferenza trimestrale per gli investitori e analisti, il chief financial officer di Sony, Hiroki Totoki, si è espresso in merito ai futuri obiettivi di mercato legati alla PS5. In base a quanto riportato da twinfinitive.net, alla base del discorso c’è stata una prima riflessione in merito ai giocatori attuali e al tempo di gioco totale trascorso dagli utenti PlayStation, sottolineando questo è leggermente aumentato tra giugno e settembre rispetto al trimestre precedente, con una diminuzione del 10%, però, su base annua, giustificata dalle maggiori e attuali opportunità di stare fuori casa.

Notando un calo nelle vendite dei giochi precedenti, con quelle dei nuovi titoli PS5 ancora forti, Sembra che gli utenti stiano variegando meno le loro avventure a schermo così da risparmiare denaro. Partendo da un calo nel coinvolgimento degli utenti PS4 maggiore del previsto, Hiroki Totoki ha giustificato anche il calo degli utenti PlayStation Plus (pur se il coinvolgimento degli utenti di PS5 resta significativamente più alto rispetto a quello della console precedente).

Partendo proprio da tutto ciò, l’attuale obiettivo di Sony è quello di incrementare la diffusione della sua ultima console, con maggiori possibilità di acquisto della PS5 per i giocatori che ancora non hanno avuto modo di averla, aggiungendo che attualmente le precedenti restrizioni legate fornitura di materiali e alla logistica nella produzione dell’hardware PS5 “sono state significante allentante”.

Dato che la domanda verso queste console resta forte, prevedendo che l’aumento di prezzo non inciderà in alcun modo sulla situazione, Sony prevede di impiegare tutte le sue possibilità risorse per anticipare ‘offerta durante l’anno e le festività natalizie, mirando a superare la previsione di 18 milioni di unità dell’anno precedente. L’obiettivo per il prossimo anno fiscale è quindi quello di superare le 23 milioni di unità, tenendosi sopra a PS4. Il tutto coadiuvato al successo di progetti laterali ed esclusive videoludiche come God of War Ragnarok.