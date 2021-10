PS5: esclusiva Xbox in arrivo, la semi-conferma degli sviluppatori

In questo primo periodo di vita delle console next-gen abbiamo visto una serie di esclusive di terze parti arrivare sia su PS5 che su Xbox Series X|S. Alcune di esse, nel tempo, sono uscite su entrambe le nuove piattaforme, e a quanto pare un titolo esclusivo Xbox potrebbe uscire prossimamente anche sulla console Sony.

Parliamo di The Ascent, l’opera di debutto dei ragazzi di Neon Giant che è arrivato qualche mese fa in esclusiva sulle piattaforme Xbox e PC Windows. Il gioco di ruolo isometrico ci immerge in un mondo cyberpunk davvero maestoso, e a quanto viene sottolineato dagli stessi sviluppatori c’è una forte possibilità che il gioco arrivi in futuro anche su PS5.

Le dichiarazioni sono arrivate dopo che i giocatori PlayStation hanno tempestato il team di richieste, portando i ragazzi di Neon Giant a rispondere tempestivamente a tutte le richieste in un colpo solo.

“Grazie per averci fatto sapere che vi piacerebbe vedere The Ascent su PS5! Anche se non abbiamo nulla da annunciare in questo momento, vogliamo che sappiate che vi abbiamo sentito e che il team è a conoscenza delle vostre richieste. Per questo vi invitiamo a tenere d’occhio il nostro account Twitter per futuri aggiornamenti!”, ha risposto così il team di sviluppo, il quale lascia una porta spalancata per quanto riguarda l’arrivo di The Ascent su PlayStation 5.