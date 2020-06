PS5: evento limitato a 1080p e 30 FPS, ma l’audio sorprenderà

Dopo una settimana di incertezza, abbiamo finalmente ottenuto la nuova data dell’evento PS5: questo giovedì, ovvero l’11 giugno 2020, potremo seguire in diretta lo show dedicato ai giochi PS5. L’orario per noi italiani è le 22.00 e per circa un’ora potremo gioire di molteplici annunci: non sappiamo molto di quanto sarà mostrato, ma i rumor parlano anche di Resident Evil 8. Sony Interactive Entertainment ha dato però qualche indicazione sull’evento, spiegando che sarà limitato a 1080p e 30 FPS.

Questo limite a risoluzione e frame rate potrebbe sembrare strano a molti, sopratutto considerando che si parla di next-gen e che ci si aspetta di sentire le parole 4K e 60 FPS (o addirittura 120 FPS) più volte. La motivazione data da Sony Interactive Entertainment è però molto semplice: “Ciò ha facilitato il processo di produzione dell’evento in un periodo in cui gran parte del nostro team e dei nostri sviluppatori lavora da casa. Come potrai immaginare, i giochi che vedrai giovedì saranno ancora più spettacolari riprodotti su PS5 con un 4KTV.”

La scelta di Sony Interactive Entertainment è quindi stata dettata dalla volontà di semplificare il lavoro al proprio team che, in questo periodo complesso, è spesso costretto a lavorare da casa. Sicuramente non potremo godere della qualità massima dei giochi presentati, ma siamo certi che a molti interessi più che altro scoprire le sorprese che la società giapponese ha in serbo per noi, lasciando le conferme più tecniche per i prossimi mesi.

In ogni caso, l’azienda afferma che a sorprendere sarà sopratutto l’audio e per questo motivo consiglia di indossare un paio di cuffie e di non seguire l’evento usando gli altoparlanti dello smartphone o del laptop, così da non perdersi nessuna sfumatura.

Non c’è che dire, siamo estremamente curiosi di scoprire quello che ci riserba l’evento PS5. Quali sono le vostre aspettative?