PS5: una nuova foto potrebbe rivelare le sue effettive dimensioni

Dopo la recente presentazione di PS5, gli appassionati di videogames, provenienti da ogni zona del territorio mondiale, non hanno smesso di interrogarsi circa le dimensioni della prossima console Sony, che sarà presto collocata nei nostri salotti o nelle nostre camere da letto adoperate anche per l’attività ludica e creativa. Quanto sarà grande la console? Occuperà troppo spazio? Meglio disporla verticalmente oppure orizzontalmente? Il design futuristico si adatterà bene ai mobili di casa?

Queste sono solo alcune delle domande che i gamer si stanno ponendo, considerando che le console, ormai, sono anche oggetto di arredamento. Tuttavia, è da poco apparsa sul web una nuova immagine che potrebbe placare le nostre curiosità. Pare proprio che non si tratti di un fotomontaggio, in quanto l’oggetto immortalato è conforme alle caratteristiche già note e diffuse su internet, dandoci anche una prova delle effettive dimensioni di PS5.

È possibile consultare questa foto sul forum ResetEra. Quest’ultima raffigura tre uomini, di cui uno, in particolare, abbraccia una console bianca con il logo PlayStation. A giudicare dalle apparenze, i tre uomini dall’aria abbastanza soddisfatta, potrebbero essere con ogni probabilità dei tecnici Sony. Inoltre, la console tra le braccia dell’uomo in questione ci consente di osservare le relative proporzioni e ciò confermerebbe le numerose teorie sulle generose dimensioni della PS5 – che, come sappiamo, è inevitabile, dato che il colosso giapponese ha promesso una console più silenziosa, più performante e in grado di dissipare il calore in modo più efficiente rispetto al passato.

Rimaniamo in attesa di ulteriori foto simili a quella che vi abbiamo proposto, per conferme aggiuntive. Chissà quanto spazio occuperanno, effettivamente, la versione Digital Edition e quella dotata di lettore Blu-ray, ma soprattutto se PS5 sarà davvero la console più grande di sempre. E se a questa domanda avessimo trovato realmente una risposta, ne rimane ancora una che, però, preoccupa non poco l’utenza: il prezzo al lancio.