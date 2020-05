PS5: giochi e prestazioni? Non sono importanti, le vendite dipenderanno dal colore secondo un analista

Il 2020 sarà un anno molto importante per il mondo videoludico e, in particolar modo, per Sony e Microsoft. Ovviamente facciamo riferimento al rilascio delle console di nuova generazione, PS5 e Xbox Series X. A determinare il successo dei device saranno molteplici fattori: i giochi del D1, il prezzo, le performance e anche la pubblicità, senza dimenticare che ci sono sempre dei “fedelissimi” del marchio, che opteranno per l’una o per l’altra indipendentemente da qualsiasi fattore. Eppure, c’è che pensa che tutto questo non sia affatto importante. Un analista afferma infatti che a condizionare le vendite sarà il colore!

Parliamo di Hideki Yasuda, analista dell’Ace Research Institute, il quale ha recentemene affermato che “Le performance e i giochi non decideranno il successo di PS5. Se il colore dell’hardware PS5 sarà bianco, le vendite saranno condizionate negativamente.” La conclusione dell’esperto è stata riportata da un altro noto analista del web, Daniel Ahmad di Niko Partners, noto anche come ZhungeEx su Twitter e ResetEra. Ahmad ha commentato la questione in questo modo: “Certamente una presa di posizione interessante. LOL.”

Hideki Yasuda of Ace Research Institute – "Performance and games won't decide the success of PS5. If the color of the PS5 hardware is white the sales may be negatively affected" Certainly an interesting take lol.https://t.co/bSEW6Uqobv pic.twitter.com/OQq57eRX2C — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 14, 2020

In tutta onestà, per quanto il design e il colore abbiamo di certo un ruolo nella vendita del device, ci sembra improbabile che possano superare nettamente, per importanza, i giochi e le prestazioni, men che meno il prezzo. Se PS5 dovesse arrivare sul mercato a una cifra inferiore a quella attesa, siamo certi che una colorazione bianca non riuscirebbe a far cambiare idea ai videogiocatori.

Una cosa è certa, però: c’è grande curiosità per il design della console, sopratutto dopo che è stato svelato il controller DualSense. La sua doppia colorazione, bianca e nera, ha colpito un po’ tutti e ora ci si aspetta grandi cose da PS5. Speriamo che non manchi ancora molto all’annuncio.