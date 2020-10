PS5: la lineup D1 si amplia, gioco console esclusivo confermato

Quando si parla di una nuova console da gioco, come PS5, tutti parlano per mesi delle funzioni software e dell’hardware. Alla fine, però, la maggior parte dei giocatori vogliono sapere una cosa: quali giochi sono disponibili nella lineup D1? Nel caso di PlayStation 5, potremo giocare a Demon’s Souls Remake e Marvel’s Spider-Man Miles Morales, ad esempio. Ora, però, si è aggiunto un nuovo gioco console esclusivo. Di cosa parliamo?

Parliamo di Bugsnax. Il gioco di Young Horses sarà disponibile a partire sin dal D1 di PS5 e dal 12 novembre su PS4 e PC (via Epic Games Store), al prezzo di 24.99 dollari (che supponiamo si convertiranno 1:1 in euro). Il gioco è infatti ora in gold, ovvero la versione definitiva per il lancio è pronta, anche se come sempre è possibile che sia necessaria una patch D1.

Oltre all’annuncio della data di uscita, che conferma Bugsnax come uno dei giochi console esclusivi per la lineup D1 di PS5, il trailer qui sopra ci permette di incontrare il cast che dà le voci ai personaggi. Ci sono molti nomi noti, come potete vedere qui sotto:

Wambus Troubleham – Fred Tatasciore (Overwatch)

Wiggle Bigglebottom – Kenna Ramsey (background vocals for David Foster’s live band)

Chandlo Funkbun – Yuri Lowenthal (Marvel’s Spider-Man)

Filbo Fiddlepie – Max Mittelman (Saitama in One-Punch Man)

Gramble Gigglefunny – Sam Riegel (Critical Role)

Shelda Smellywag – Debra Wilson (Star Wars Jedi: Fallen Order)

Floofty Fizzlebean – Casey Mongillo (Evangelion)

Eggabell Batternugget – Fryda Wolff (Loba in Apex Legends)

Beffica Winklesnoot – Cassandra Lee Morris (Persona 5)

Snorpy Fizzlebean – Roger Craig Smith (Sonic the Hedgehog)

Cromdo Face – Rick Zieff (Terminator 3)

Clumby Clumbernut – Barbara Goodson (Rita Repulsa)

Elizabert Megafig- Helen Sadler (Star Wars Battlefront)

Triffany Lottablog- Haviland Stillwell (Devil May Cry 5)

Vengono anche specificati i doppiatori delle creature (tra parentesi il nome di una delle creature che hanno doppiato):

Abby Trott (Hunnabee)

Michael Schwalbe (Scoopy Banoopy)

Cristina Vee (Cheezer)

Todd Haberkorn (Shishkabug)

Jeannie Tirado (Razzby)

Julie Nathanson (Banopper)

Robbie Daymond (Buffalocust)

Courtenay Taylor (Cheepoof)

Diteci, cosa ne pensate della lineup D1 di lancio di PS5? I giochi esclusivi (totali o solo console che siano) vi interessano?