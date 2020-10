PS5: Godfall non ha quasi caricamenti, l’incredibile SSD in video

Durante la giornata di oggi sono stati mostrati da alcuni content creator giappnesi spezzoni di gameplay che mettono in luce alcune caratteristiche di PS5.Tra di esse ovviamente troviamo il Dualsense e l’SSD. Alcune cose però sono state trattate molto più professionalmente anche da Famitsu e 4Gamer che oltre a scrivere degli articoli di approfondimento con delle foto ravvicinate della console hanno avuto modo di fare alcuni capture di Godfall e Astro’s Playroom.

In particolare la cosa che ci ha sorpreso all’interno del video in questione che potete vedere anche in questo articolo è che Godfall sembra non avere praticamente loading time. Se infatti si nota bene tra una morte e il respawn all’interno del video non passa neanche un secondo. Ovviamente il titolo ha sicuramente dalla parte sua una forte ottimizzazione e la sua natura next-gen incentiva sicuramente l’utilizzo della velocità dell’SSD di PS5. Il momento del retry ha forse giusto un paio di secondi che intercorrono tra l’animazione della morte e il momento in cui bisogna tenere premuto il tasto cerchio per respawnare.

Anche Astro ovviamente sembra essere tanto aiutato dalla potenza di PS5 e del suo SSD e anche lui riesce a sorprendere per essere comunque una produzione sicuramente più piccola e non dello stesso calibro dell’altra esclusiva Sony. Speriamo di poter mettere presto le mani su questi nuovi titoli per capire quanto ancora sarà impattante a livello di gameplay la potenza di questi tempi di caricamento.

Anche a fine generazione PS4 avevamo visto comunque dei titoli che comunque avevano dei tempi di caricamento davvero notevoli, basti pensare a The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima che anche essendo su PS4 avevano comunque un tempo di load notevolissimo. Al momento non ci sono notizie in più a riguardo ma non vediamo l’ora di poter mettere le mani su titoli del tutto next-gen per vedere l’hardware sfruttato a dovere.