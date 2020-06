PS5: anche Gran Turismo presente all’evento di stasera?

Con l’ormai imminente evento dedicato ai giochi per PS5, in questi giorni diversi insiders e addetti ai lavori dell’industria videoludica sembrano aver disseminato di indizi i propri profili social. Tra rumor sempre più vociferati rigaurdo l’annuncio dei nuovi giochi Warner Bros su Batman ed Harry Potter, fino ad arrivare a possibili presentazioni targate Konami e Rockstar Games, uno degli ultimi indizi arriva direttamente da Kazunori Yamauchi, prooducer della serie Gran Turismo.

Proprio questa mattina, Yamauchi ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un post per ricordare agli appassionati giapponesi quando potranno seguire l’evento dedicato a PS5 in terra nipponica. Oltre a retweettare il post originale pubblicato dal canale social di PlayStation, il producer della serie di Grand Turismo non ha voluto aggiungere altro, facendo comunque alzare le antenne a tutti gli appassionati della serie automobilistica di Polyphony Digital.

Cosa ancora più curiosa, è che al tweet di Kazunori Yamauchi si è presto aggiunta la risposta di Geoff Keigley, il quale si è limitato a pubblicare una GIF che ci fa intendere di rimare bene all’erta sull’evento di questa sera dedicato ai giochi per PS5. Che tra i molteplici annunci possa trovare spazio anche Gran Tusrismo 7 non è da escludere a priori, e le diverse voci di corridoio apparse in rete negli scorsi mesi sul prossimo capitolo del titolo di corse potrebbero essere un forte indizio.

Per scoprire se avremo finalmente novità rioguardo alla saga di Gran Turismo, non ci resta che aspettare solo qualche ora. Vi ricordiamo che l’evento dedciato ai titoli PS5 verrà trasmesso a partire dalle ore 22:00, orario italiano, e potrete seguire il tutto insieme a noi sul canale YouTube di Tom’s Hardware. Pensate che Gran Turismo 7 sarà annunciato proprio stasera?